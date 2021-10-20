Шойгу предупредил: США репетируют ядерную войну

Генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Виктор Хренин — сделали немало любопытных заявлений. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Обо всем этом было объявлено на совместной коллеги министерств обороны России и Белоруссии. Выступившие на коллегии главы военных ведомств обеих республик — генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Виктор Хренин — сделали немало любопытных заявлений.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ?

- Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, создаются запасы вооружения, военной техники, отрабатываются переброски войск.

- В Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий НАТО в Румынии, Польше и Латвии.

- Численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое - с 25 до 40 тысяч военнослужащих. В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы «Иджис Эшор». При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты «Томагавк».

- США при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе. Особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия.

- Количество полётов разведывательной и тактической авиации Военно-воздушных сил НАТО в российском приграничье по сравнению с прошлым годом возросло почти на треть.

- Ежегодно у западной границы Союзного государства проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооружённом противоборстве с Россией. Всё чаще к ним привлекаются страны, не входящие в Альянс - Грузия, Украина, Швеция и Финляндия. Для проведения манёвров стали активнее использоваться территории стран Балтии, Польши, Балтийского моря.

- Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры. Одна из них - новая Военная доктрина Союзного государства. Ее планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ МИНИСТР ОБОРОНЫ БЕЛОРУССИИ?

- Россия, армия России - наш стратегический партнёр и союзник. Всё дальнейшее своё существование не видим без России.

- В Белоруссии начал функционировать совместный с Россией центр для подготовки специалистов ВВС и ПВО.

- Ведётся работа по созданию на территориях Белоруссии и России других учебно-боевых центров совместной подготовки подразделений вооружённых сил наших государств.

КСТАТИ

На совместной коллегии было объявлено что Россия и Белоруссия проведут в 2023 году масштабное учение «Щит Союза». Были подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка.