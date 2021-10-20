Министры обороны России и Белоруссии встретятся в Москве 20 октября 2021 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 октября встретится с главой военного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встреча министров обороны России и Белоруссии пройдет в среду, 20 октября, в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Сергей Шойгу и Виктор Хренин на заседании совместной Коллегии министерств обороны двух стран дадут оценку итогам совместных стратегических учений «Запад-2021» и обсудят направления двустороннего военного сотрудничества.

Главы военных ведомств намерены рассмотреть ряд вопросов по реализации Плана совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства и то, как выполняются программы его военной составляющей. Также разговор пойдет о совместной работе по противодействию героизации нацизма.

Совместные стратегические учения «Запад-2021» Россия и Белоруссия провели в сентябре. Они проходили на территории обеих стран. 2 500 российских солдат были отправлены в Белоруссию. В России за ходом учений на полигоне Мулино наблюдал президент Владимир Путин. Там впервые в таких масштабных маневрах были задействованы роботы разведки и огневой поддержки.