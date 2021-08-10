Обиженная Ольга Бузова ответила Сергею Безрукову

Ольга долго собиралась с мыслями, но все же решила ответить Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Бузова не боится пробовать себя в разных сферах творчества. Причем главные переломные моменты в жизни знаменитости связаны с личными проблемами. После болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда "Дома-2" запела. После разрыва с блогером Давидом Манукяном поющая ведущая подалась в актрисы. Как известно, в июне 2021 года она вышла на сцену в постановке МХАТа имени Горького "Чудесный грузин". Артистические таланты красавицы оценили все. Не остался в стороне и Сергей Безруков.

Не так давно Сергей Безруков на подведении итогов третьего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского" съязвил в адрес Ольги Бузовой. При этом имени поющей ведущей он не называл.

"Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали»", - отмечал актер.

Ольга долго собиралась с мыслями, но все же решила ответить многодетному отцу. "Я знаю, что уважаемый и любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!", - цитирует обиженную знаменитость Hello!.

Бузова также добавила, что давно привыкла к негативному мнению злопыхателей, но от именитых коллег хотела бы слышать больше конкретики. "Вместо того, чтобы порадоваться за чей-то карьерный рост и исполнение детской мечты, некоторым проще обругать все заведомо. И несмотря на то, что за годы работы на телевидении я обросла панцирем, в таких ситуациях я теряюсь - перед хамством я бессильна", - разводит она руками.

Артистка отметила: "Против меня организовали настоящую травлю. И ладно диванные критики, с ними все давно ясно. Но, когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь. Потому что это - нечестно".

Стоит отметить, что отсутствие выдающихся вокальных данных не мешает Ольге Бузовой выступать по городам и весям. Да и недостаточность театрального опыта ей не помеха. Она с 2017 года колесит по стране с антрепризным спектаклем "Мужчина нарасхват", а ее театральный дебют и вовсе состоялся еще в 2011-м. Тогда звезда заменила Марию Кожевникову в постановке "Шикарная свадьба" на сцене Театриума На Серпуховке.

"Я в детстве ходила в театральную студию и, конечно, мечтала стать актрисой. Но родители настояли на том, что я должна получить профессию, которая даст мне стабильный заработок... Какая-то нереализованность во мне, видимо, оставалась, и когда мне позвонил режиссер спектакля «Чудесный грузин» и предложил роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая оказывается шпионкой и спасает Сталина, я подумала, почему бы и нет", - говорила с гордостью Оля.