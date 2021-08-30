Владимир Соловьев нанес сокрушительный удар по Ольге Бузовой

Телеведущий осадил воспитанницу "Дома-2" Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова внезапно напала на Владимира Соловьева. Певица заявила, что телеведущий позволяет себе унижать женщин. Она обвинила коллегу в хайпе. Многодетный отец сильно удивился выпадом блондинки, но молчать не стал и отметил, что артистке нужен хороший психиатр.

Ольга Бузова призналась подписчикам, что Владимир Соловьев пригласил ее на свое авторское шоу. Поющая ведущая гордо заявила народу, что отказала коллеге. "Недавно он тоже звал меня к себе. Еще раз хочу утвердить свою позицию: никогда не приду к вам на шоу и не позволю пиариться за свой счет!", - сказала, как отрезала, 35-летняя блондинка.

Она объяснила свое решение. "Никогда не приму то, что мужчина словесно и физически унижает девушку. Для меня это автоматическое дно! Владимир Соловьев регулярно оскорбляет женщин. Он приглашает в свои передачи гостей, а потом публично их унижает", - сокрушается блондинка.

Соловьев был сильно удивлен эмоциональным выпадом Бузовой в свой адрес. Ведь раньше он отмечал работоспособность Оли и ее умение добиваться своего, несмотря на постоянную критику своей персоны.

"Она своим трудом шла, шла, шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но вот стоило ей получить роль в МХАТе, и все сразу начали: «Вы что, с ума сошли, как это возможно: Бузова - и на сцене МХАТа». Когда вы все лезете в телеведущие, а из себя не представляете ничего? Сыграйте хоть раз умного человека. Чего вы набросились на девочку?!" - осаждал он злопыхателей.

Сейчас же Владимир уверен, что звезде нужна помощь. "Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина - это когда человека употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть", - цитирует Владимира Рудольфовича "СтарХит".

Телеведущий также высказался о вокальных и актерских данных красавицы. "Ей нужен специалист по пению и актерскому мастерству. Говорят, Бузова хорошо училась в школе, но университеты на «Доме-2» приводят к полной деградации!", - констатировал многодетный отец.