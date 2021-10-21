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В мире21 октября 2021 16:08

На организаторов "Мисс Франции" подали в суд из-за завышенных требований к внешности

По мнению проигравших, они несправедливы
Антон ФОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Конкурс красоты "Мисс Франция" встречает свой столетний юбилей на грустной ноте.

Конкурс красоты "Мисс Франция" встречает свой столетний юбилей на грустной ноте.

Фото: EAST NEWS

Конкурс красоты "Мисс Франция" встречает свой столетний юбилей на грустной ноте. Как пишет "Телеграф", против организаторов состязания подан иск в суд Парижа, который должен изменить требования к тем, кто претендует на "корону".

Истцом выступила ассоциация феминисток под названием "Осмельтесь на феминизм!" (Osez le féminisme), которая обвиняет компанию-учредителя конкурса "Endemol Production" в нарушении трудового законодательства. Вместе с феминистками в борьбу с "мужланами" выступили и три участницы "королевской гонки", которых по различными причинам не допустили до финальной стадии состязания. "Осмельтесь на феминизм!" давно борется с "Мисс Францией", называя конкурс "средством распространения сексистских ценностей".

Аргументы, указанные в иске, более чем странные. Во-первых, феминистки считают, что само участие в конкурсах красоты "можно рассматривать как трудовую деятельность", что, видимо, подтверждает тезис, что хорошо выглядеть – это тоже работа. При этом претендентки на корону должны тратить свое время на подготовку, репетиции, макияж и прочее "техобслуживание", чтобы быть на высоте.

Кроме того, феминистки жалуются на дискриминационные требования при проведении конкурса, которые они сравнивают с дискриминацией при приеме на работу. Требования просты – иметь красивую внешность, не иметь детей и мужа и обладать ростом выше 165 сантиметров. Однако помимо этого есть и множество других ограничений, вступающих в силу после начала их участия в конкурсе, из-за которых на девушек могут наложить немаленький штраф или дисквалифицировать. К таким нарушениям относятся, например, наращенные волосы, пирсинг или татуировки, а также "публичное" курение и употребление алкогольных напитков, не говоря уже о наборе веса.

Казалось бы, история и сами претензии могут выглядеть комичными, но не тут-то было. Оказывается, подобный иск уже рассматривался французскими судебными органами в 2013 году, правда тогда речь шла о мужском конкурсе "Мистер Франция". И судьи действительно признали, что организаторы конкурса и его участники "находятся в трудовых отношениях", хотя и не заключали никаких соглашений. Так что у феминисток есть неплохие шансы победить в этой борьбе.

Скандалы с дисквалификацией участниц за нарушение "высоких стандартов" периодически происходят на многих конкурсах красоты. Например, в 2018 году Веронику Дидусенко, победившую на "Мисс Украины", лишили "короны" за то, что она скрыла наличие сына и тот факт, что она была замужем.

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