На организаторов "Мисс Франции" подали в суд из-за завышенных требований к внешности

Конкурс красоты "Мисс Франция" встречает свой столетний юбилей на грустной ноте. Фото: EAST NEWS

Конкурс красоты "Мисс Франция" встречает свой столетний юбилей на грустной ноте. Как пишет "Телеграф", против организаторов состязания подан иск в суд Парижа, который должен изменить требования к тем, кто претендует на "корону".

Истцом выступила ассоциация феминисток под названием "Осмельтесь на феминизм!" (Osez le féminisme), которая обвиняет компанию-учредителя конкурса "Endemol Production" в нарушении трудового законодательства. Вместе с феминистками в борьбу с "мужланами" выступили и три участницы "королевской гонки", которых по различными причинам не допустили до финальной стадии состязания. "Осмельтесь на феминизм!" давно борется с "Мисс Францией", называя конкурс "средством распространения сексистских ценностей".

Аргументы, указанные в иске, более чем странные. Во-первых, феминистки считают, что само участие в конкурсах красоты "можно рассматривать как трудовую деятельность", что, видимо, подтверждает тезис, что хорошо выглядеть – это тоже работа. При этом претендентки на корону должны тратить свое время на подготовку, репетиции, макияж и прочее "техобслуживание", чтобы быть на высоте.

Кроме того, феминистки жалуются на дискриминационные требования при проведении конкурса, которые они сравнивают с дискриминацией при приеме на работу. Требования просты – иметь красивую внешность, не иметь детей и мужа и обладать ростом выше 165 сантиметров. Однако помимо этого есть и множество других ограничений, вступающих в силу после начала их участия в конкурсе, из-за которых на девушек могут наложить немаленький штраф или дисквалифицировать. К таким нарушениям относятся, например, наращенные волосы, пирсинг или татуировки, а также "публичное" курение и употребление алкогольных напитков, не говоря уже о наборе веса.

Казалось бы, история и сами претензии могут выглядеть комичными, но не тут-то было. Оказывается, подобный иск уже рассматривался французскими судебными органами в 2013 году, правда тогда речь шла о мужском конкурсе "Мистер Франция". И судьи действительно признали, что организаторы конкурса и его участники "находятся в трудовых отношениях", хотя и не заключали никаких соглашений. Так что у феминисток есть неплохие шансы победить в этой борьбе.

Скандалы с дисквалификацией участниц за нарушение "высоких стандартов" периодически происходят на многих конкурсах красоты. Например, в 2018 году Веронику Дидусенко, победившую на "Мисс Украины", лишили "короны" за то, что она скрыла наличие сына и тот факт, что она была замужем.