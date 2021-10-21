Угодившая в скандал Маша Распутина сообщила о важном

Маша Распутина переживает непростые времена Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В семье Маши Распутиной творится самый настоящий кошмар. Не так давно дочь певицы и и ее возлюбленного Виктора Захарова обвинила сводного брата по отцу в непотребствах. Роман Захаров молчать не стал, вывалив на публику шокирующие подробности личной жизни звездного семейства. По словам мужчины, артистка живет в особняке на Рублевке на птичьих правах. Мол, Распутина долгие годы сожительствует с его родителем, никогда не была замужем и в любой момент ее могут изгнать из имения. Что касается сводной сестры, то Роман на глазах Андрея Малахова и его гостей побил Машу, повалил на пол и оттаскал за волосы. Распутина долго хранила молчание, то ее терпение лопнуло.

Маша Распутина переживает непростые времена. Ее здоровье подорвано, слег и отец ее младшей дочери Виктор Захаров. У супругов коронавирус. Певица отлеживается дома, а вот продюсер угодил в реанимацию с обширным поражением легких. "У меня слабость большая, головокружения. Сейчас приедут ставить капельницы. Дай Бог, чтобы все прошло", - сокрушается Распутина.

А потом разоткровенничалась о скандале, в который ее втянул Роман Захаров. "Этот нечеловек должен ответить за все содеянное зло, которое он причинил нашей семье. Он должен ответить за всю подлость, которую сотворил. И по всем кармическим законам Вселенной. И по человеческим", - цитирует вокалистку Собеседник.Ru.

Но больше всего исполнительница переживает за дочку. "Нашу Машу просто использовали, как дурочку. Самая главная ее беда в том, что она не слушает родителей. Когда она начнет слушать нас, ее жизнь совершенно по-другому пойдет. Родители же никогда своему ребенку плохого не пожелают. У дочки сейчас плохие подруги, которые ее науськивают на всякую гадость", - поведала Распутина.

Не стал молчать и Виктор Евстафьевич. "Мое состояние усугубилось. КТ показало 80-процентное поражение легких. Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. После того, что он устроил на программе у Малахова, все началось. Стресс сыграл свою роль. Мария тоже заболела. Но у нее коронавирус протекает в более легкой форме", - хрипит мужчиина.

Из-за сына Захаров много настрадался. "Он в свои 40 с лишним лет самостоятельно ни копейки заработать не может. Все время на моей шее сидит. Какой я ему бизнес не давал, он все разваливал. Со всеми партнерами меня пытался стравить. Последнюю компанию тоже развалил он. Никто его не хочет ни слышать, ни видеть... Даже в студии у Малахова был под кайфом", - сказал, как отрезал, продюсер.

Виктор Евстафьевич, к слову, до сих пор не развелся с женой - матерью Романа. "Сын об этом знал. Более того, когда я стал встречаться с Машей, решил познакомить ее с сыном. Наша встреча проходила в ресторане. Так он мне после этого сам говорит: «Папа, ты что! Женись на Маше и бросай маму, потому что она - пьяница. Еще и старая». Она на самом деле запойная. По две-три недели домой не приходила", - вздыхает избранник Распутиной.