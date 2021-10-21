85% россиян планируют отказаться от встреч и развлечений в нерабочие дни

48,2% респондентов рассказали о своем намерении изолироваться дома или на даче на весь период нерабочих дней. Фото: Мария ЛЕНЦ

На следующей неделе в России начнется период нерабочих дней. Некоторые регионы уйдут на вынужденные антиковидные каникулы уже 28 октября. Сайт KP.Ru опросил россиян, как они планируют повести это время и готовы добровольно уйти на изоляцию.

Оказалось, что ответственно к борьбе с коронавирусом готовы подойти 85% опрошенных. Так, 48,2% респондентов рассказали о своем намерении изолироваться дома или на даче на весь период нерабочих дней.

Еще 36,7% россиян сообщили, что хотят провести время с пользой для здоровья. Они планируют гулять на свежем воздухе и отказаться от посещения общественных мест и развлекательных мероприятий.

«Буду гулять на свежем воздухе с собакой», - горит один из опрошенных.

«Проведу неделю в деревне, буду гулять на свежем воздухе», - рассказывает другой.

Однако не все оказались готовы пожертвовать личным комфортом. К примеру, 6% опрошенных обрадовались внеплановым выходным и собрались отправиться в отпуск.

«С сыном на время каникул планируем полететь в теплые края, где живут наши близкие», - говорит одна из участниц исследования.

«Для чего мне дома сидеть привитому?! Отдыхать буду, мини-отпуск как-никак», - вторит ей другой.

Еще 5% россиян признались, что не хотят скучать в одиночестве и в нерабочие дни планируют посетить родственников, повидаться с друзьями. Оставшиеся 4,1% россиян собираются отдыхать в городе, ходить в кафе, кино и магазины (в Москве и Подмосковье общественные заведения, точки общепита и магазины будут закрыты с 28 октября по 7 ноября включительно – прим. ред.).

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие пять тысяч человек.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России введены нерабочие дни в целях снижения темпов заболеваемости коронавирусом. При этом некоторые регионы уже приняли решение отправиться на вынужденные каникулы еще раньше. Так, предприятия Москвы и Московской области приостанавливают деятельность с 28 октября.