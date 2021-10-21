Михаил Погребинский: Владимир Путин ответил честно на все мои вопросы на дискуссионном форуме «Валдай»

Политолог Михаил Погребинский. Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Владимир Путин оценил политическую ситуацию на Украине как тупиковую. Об этом он заявил в четверг, 21 октября, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, отвечая на вопросы Михаила Погребинского.

Политолог из Киева спросил, как можно остановить процесс превращения Украины в "анти-Россию", о чем российский лидер писал ранее в своей статье.

- Я, наверное, вас разочарую, - сказал Путин. - Я не знаю ответа на этот вопрос.

По словам российского президента, сейчас Украиной руководит "небольшая группа людей крайних политических взглядов, вне зависимости от того, какая фамилия у главы государства".

Путин подчеркнул, что украинский народ должен сам принять решение о выборе власти, отвечающей его интересам.

Касаясь вопроса возможного вступления Украины в НАТО и, таким образом, приближения альянса под самые границы России, Путин отметил, что под вывеской учебных центров в этой стране можно разместить все, что угодно...

Глава государства согласился со словами украинского политолога о том, что «формальное вступление в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет».

- И это реально создает угрозу для Российской Федерации, - особо заметил Путин. - Мы отдаем себе в этом отчет... Это же не гарантии безопасности для России. Это просто разговоры на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит... Не мы же туда лезем со своими ракетами. К нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема.

- ...Михаил Борисович, у меня сложилось ощущение, что ваше выступление на форуме произвело впечатление на президента Путина, - сказал я Погребинскому. - Как вы думаете, ответы на ваши вопросы какой-то резонанс вызовут на Украине?

- Думаю, у нас (на Украине. - А.Г.) прислушиваются к любой реплике президента Путина, а тут высказывания были распространёнными. Так что, конечно, будет какая-то реакция...

Я не ожидал содержательного ответа. Понятно, что эта тема слишком деликатная - для публичного разговора. Но, в принципе... Более или менее, то, что я ожидал - я услышал. По крайней мере, это было честно.

Если бы он сказал - мы знаем, мы то-то и то-то сделаем... Для меня это было бы свидетельством того, что это, скорее всего, не получится.

Поэтому, я удовлетворён этим. А там - посмотрим...

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