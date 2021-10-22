Почему от бессимптомного носителя коронавируса можно тяжело заболеть

Учитывая, что в стране растет заболеваемость и число смертельных случаев от ковида, идти на то, чтобы сталкиваться с опасным инфекционным агентом, заражаться коронавирусом, - это смертельная глупость Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач пульмонолог и популярный блогер Олег Абакумов в одном из своих видео утверждает: «Если вас заразил (коронавирусом, - прим. ред.) человек без симптомов, то с большей вероятностью переболеете, «не почувствовав». Ссылается врач на результаты исследования ученых из Китая.

Многие пользователи соцсетей трактуют выводы ученых и врача своеобразно. Мол, выгодно заболеть заразившись от бессимптомника – и сам перенесешь недуг легко, а естественный иммунитет заработаешь. Весьма популярная точка зрения среди противников вакцинации, причем не только у нас в стране.

В Европе во время жестких локдаунов полиция разгоняла «ковидные вечеринки», куда приходили люди специально, чтобы заразиться. Но неужели это, действительно, так безобидно? Разбираемся вместе с иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

В чем суть исследования? С января по июль 2020 года в одной из Китайских провинций Чжэцзян 730 человек с диагностированным COVID-19 повстречались с 8852 людьми, так называемыми «контактными лицами». Дальше проконтактировавшие люди отслеживались вплоть до августа 2020 года, чтобы можно было понять, заразились ли они коронавирусом, и как развивалось заболевание.

Из 8852-х контактов 327 человек действительно заразились коронавирусом (3,6 %). 31 случай заражения (9,5 %) перешел в критическое заболевание ковидом, то есть человек находился на грани жизни и смерти. У 98-ми людей (30 %) болезнь протекала относительно легко. 137 человек (42 %) болели коронавирусом со средней степенью тяжести. 61 человек (18,7%) - не проявили симптомов заболевания.

Также ученые установили, что пиковый период, когда носитель вируса наиболее заразен – это 2 дня до старта симптомов и 3 дня после того, как симптомы проявились. Вероятность заразиться именно в эти сроки в 1,3 раза больше, чем в другое время. Однако люди заболевали и до, и после этих «пиковых» сроков. При этом если контакт происходил с тем человеком, который болеет ковидом с симптомами, то проконтактировавший имел в 4 раза больше шансов также заболеть ковидом с клиническим течением.

- Я бы, прежде всего, обратил внимание на то, что это данные с января по август 2020 года, то есть это было время, когда люди еще не сталкивались с вариантами коронавируса Дельта и Дельта Плюс, - сказал kp.ru Николай Крючков. - Напомню, что тогда заразность инфекции определялась на уровне 2,6 – 3, а сейчас показатель заразности 8. То есть наиболее распространенные сейчас варианты коронавируса намного более заразны. Поэтому в актуальной реальности вполне вероятно, что даже асимптомные носители выделяют вирус значительно сильнее, чем те, которые участвовали в исследовании, ведь мутировал сам возбудитель инфекции.

Результаты самого исследования также не исключают того, что, если человек встретиться с асимптомным носителем, то он заболеет и заболеет тяжело, продолжает эксперт. Обратите внимание: средняя тяжесть течения и критическое состояние были более чем у половины заразившихся (42% +9,5% соответственно)! То есть уже нельзя сказать, что большинство инфицированных не пожалели о встрече с инфекцией. И вообще - ученые говорят только о математически вычисленной вероятности.

- Любые статистические данные считаются для какой-то группы людей, но это не значит, что они применимы для каждого отдельного человека. Это так не работает, - говорит Николай Крючков. - Тут важно понимать: на то, разовьется ли болезнь и в какой форме, влияет как вирусная нагрузка, так и близость контакта, его длительность, была ли встреча с носителем вируса один раз или несколько, в доме, или на улице. Многое зависит от индивидуальных особенностей самого человека, от того, в каком состоянии находится его иммунная система, есть ли хронические заболевания и какие. Очень много факторов, которые только отчасти учитывались в исследовании. Поэтому просчитать заранее, как болезнь будет развиваться у каждого отдельного человека, невозможно.

- Николай, в сети ходят истории о том, что люди сознательно заражаются коронавирусом от своих знакомых с легким течением болезни, выбирая вместо прививки надежду на то, что и у них болезнь пройдет легко. Об одном из таких случаев мы писали со слов врача Павла Брандта. В итоге женщина умерла, ее дети и муж переболели, одна из дочерей попала в реанимацию… Как бы вы это прокомментировали?

- Достоверность таких историй определить сложно. Однако в то, что так бывает, я верю. Учитывая, что в стране растет заболеваемость и число смертельных случаев от ковида, идти на то, чтобы сталкиваться с опасным инфекционным агентом, заражаться коронавирусом, - это смертельная глупость. В вакцинах есть его безобидная копия. Идите на прививку, а не в очаг болезни.

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