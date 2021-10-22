Актеру Алеку Болдуину грозят обвинения в непреднамеренном убийстве

Актер Алек Болдуин на съемках вестерна "Ржавчина". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали известны подробности трагедии, случившейся в США на съемках фильма, главную роль в котором исполняет знаменитый голливудский киноактер Алек Болдуин.

Болдуин, согласно сценарию, должен был выстрелить из пистолета. Разумеется, заряженного холостыми патронами. Но то ли реквизитор перепутал патроны, то ли холостые заряды были плохого качества, итогом дубля стало ранение двух человек, один из которых – женщина-оператор – позже скончалась в больнице.

Киноактер Алек Болдуин. Фото: REUTERS

Пока Болдуину не предъявили никаких обвинений, но его уже видели выходящим из офиса шерифа округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико, где ведутся съемки.

Американские адвокаты вовсю высказывают свои предположения: одни говорят, что Болдуину вряд ли что-то грозит, другие уверены, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование. И если по итогам проверок будет доказано, что актер не соблюдал мер положенной безопасности, или, возможно, испытывал неприязненные чувства к кому-то из съемочной группы, то спектр обвинений, которые ему могут быть предъявлены, чрезвычайно широк – от убийства по неосторожности и до спланированной акции.

Названо и имя погибшей. Это Халина (Галина) Хатчинс, эмигрировавшая в Великобританию, а затем в США из Украины. Ее считали восходящей звездой в мире операторского искусства.

Жертвой несчастного случая стала украинка Халина (Галина) Хатчинс. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подобные трагедии уже случались на съемках кинокартин. Самой известный из них считается смерть Брэндона Ли на съемках фильма «Ворон». Партнер актера выстрелил в него холостым патроном из пистолета, как этого требовали сценарий и режиссер. При выстреле из «Магнума» вылетела заглушка, пробившая Ли живот и застрявшая в позвоночнике. Через несколько часов от обильной кровопотери актер скончался в больнице. Пленку с записью эпизода уничтожили, пересняв эту часть фильма позже, с дублером. Гибель Брэндона Ли сделала «Ворон» культовым еще до его выхода на экраны.

Брэндон Ли на съемках фильма «Ворон». Фото: EAST NEWS

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