Актер Алек Болдуин случайно убил женщину

Актер Алек Болдуин. Фото: REUTERS

Дикий случай произошел на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) в американском штате Нью-Мексико. 68-летний актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который предназначался исключительно для съемок. Но пистолет оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Одна из пуль попала в оператора картины, 42-летнюю Халину Хатчинс, а другая - в режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс на вертолете транспортировали в больницу, там она умерла. Соузу на машине скорой помощи отвезли в другую больницу, где он сейчас оправляется от полученных ранений.

Вчера в 13.50 в полицию поступил звонок, кто-то сообщил: «У нас тут человек случайно выстрелил». Полицейские немедленно выехали на место, допросили Болдуина (он не был арестован), а также всех свидетелей происшествия. Актер, невольно ставший убийцей, был в слезах. Сейчас ведется расследование, никаких подробностей пока нет - только официальное сообщение от компании, продюсировавшей фильм. Там говорится, что все члены съемочной группы потрясены (еще бы), и что съемки остановлены на неопределенный срок.

Алек Болдуин родился в 1958 году, а прославился в 80-е и 90-е, после ролей в фильмах «Замужем за мафией», «Битлджус», «Охота за «Красным октябрем», «Привычка жениться», «Тень». Он лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус», номинант на «Оскар». В фильме «Ржавчина» он играл пожилого бандита, который пытается спасти своего 13-летнего внука, обвиненного в убийстве. Болдуин был одним из продюсеров картины.

Похожий случай произошел в 1993 году на съемках фильма «Ворон». Молодому актеру Брэндону Ли, игравшему главную роль, оставалось работы всего на три съемочных дня, когда случилась трагедия: из-за роковой ошибки ассистента в него выстрелили из револьвера настоящей пулей. Ли срочно доставили в больницу, операция шла несколько часов, но он скончался от потери крови.