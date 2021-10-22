Остров преткновения: Почему США готовы начать войну с Китаем из-за Тайваня

Тайваньский «узел» как угроза глобальной безопасности набухает на глазах Фото: REUTERS

Президент Джо Байден, выступая перед избирателями, подтвердил, что США готовы встать на защиту Тайваня, если на остров нападет Китай. То есть, попросту говоря, американский президент сказал, что готов воевать с Китаем. Еще проще: третья мировая вполне может начаться не там, где ее давно предрекали. Не с нападения России на прибалтов, которым такая версия уже давно позволяла быть у всех на виду, а совсем в другой части света.

То, что США обещали защищать свой «непотопляемый авианосец», находящийся всего в 130 километрах от материкового Китая, хорошо известно. Но актуализация этой темы именно сейчас случилась не на пустом месте. Весь октябрь китайские военные самолеты много раз залетали в особую воздушную зону Тайваня, а войска Китая провели учения по высадке десанта, пока на своем побережье, но как-раз напротив острова. На вооружение Народно-освободительной армии Китая начали поступать универсальные десантные корабли, по своим возможностям превосходящие не доставшиеся нам когда-то французские «Мистрали». Оснащенность китайских военных высокоточным и разрушительным новейшим оружием изменила баланс сил Пекина и Тайбэя в пользу первого. До этого 300 тысячная армия непризнанной Китайской республики (официальное название Тайваня) вполне удерживала паритет с 2-х миллионной армией КНР за счет современного американского вооружения.

Все эти изменения заставили власти острова сделать мрачный для себя прогноз: к 2025 году Китай будет способен силой взять под свой контроль «сепаратистов». Напомним, Тайвань с 1949 года заявил себя «некоммунистическим Китаем». Пекин все эти годы неотступно проводил политику «одного Китая», разрывая отношения с теми странами, которые признавали Тайбэй. Даже американцы официально признают только Пекин. При этом материковый Китай вовсю торгует и экономически взаимодействует с островом, делая ставку на его «постепенное возвращение». Но власть на Тайване сейчас принадлежит побеждающей уже два раза подряд Демократической прогрессивной партии, которая собирается провозгласить независимую «Тайваньскую республику». Китайские товарищи предельно жестко обещают не допустить реализацию планов «сепаратистов и раскольников». Вплоть до применения военной силы.

Вот в такую декорацию американский президент пообещал вписаться. Конечно же, его слова - прямая угроза коммунистическому Китаю, который США и так официально считают своим главным врагом. Но надо учитывать, что в последнее время Пекин стал воспринимать подобные угрозы довольно спокойно. Китайский лидер Си Цзиньпин умеет с хладнокровной отстраненностью смотреть в глаза своим политическим оппонентам. А при необходимости, как это было в начале этого года на китайско-американских переговорах в Анкоридже, китайцы вполне уверенно повышают голос, чтобы остудить пыл зарвавшихся американцев. И те в целом реагируют правильно.

Заявление Байдена о готовности защищать Тайвань, конечно же, надо связывать с недавно созданным американцами, англичанами и австралийцами военным блоком AUKUS. Забавно, что европейские союзники США по НАТО узнали о новом альянсе из новостей. Предназначение AUKUS даже не скрывалось его создателями: противостояние в Индо-Тихоокеанском регионе растущему во всех отношениях Китаю. Так что Байден, получается, «вписал» в свои обязательства перед Тайванем и Англию с Австралией. Что-то подсказывает, что и товарищ Си эту проблему, пусть не так громко, как Байден, со своими партнерами обсуждает. Пекин постоянно подчеркивает, что он не собирается развязывать новую войну, а просто при необходимости вернет свое…

Тайваньский «узел» как угроза глобальной безопасности набухает на глазах. Слова президента США этот процесс, безусловно, ускорят. Китай, как всегда без ненужной театральщины, настоятельно призвал США «не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня, чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским связям, миру и стабильности в Тайваньском проливе». Такая реакция примечательна еще и вот чем. Политики в Тайбэе открыто говорят, что у Пекина уже есть возможность покорить остров силой и он только ищет подходящий повод. В этой связи слова Байдена могут стать «неверным сигналом» тайваньским «раскольникам», и те сделают шаги, которые для КНР послужат поводом, которого они сами так боятся.

Раскрутка темы Тайваня как места возможного военного столкновения КНР и США (с их союзниками, потому что американцы предпочитают на войну в одиночку не ходить) повлияет и на европейские страсти по безопасности. Если фокус мировой стабильности переносится в Азию, то надо понимать, что сил у американцев для того, чтобы защитить в Европе всех, кто им присягнул, объективно просто не хватит. Поэтому громкие обещания, сделанные министром обороны США Остином в Тбилиси и Киеве можно делить надвое. Хотя он ни разу прямо не сказал, что американцы, если что, напрямую «вступятся» за грузин и украинцев. Он говорил, что «США не допустят». А как они будут это делать, разговор отдельный.

Разумеется, американо-китайские расклады касаются и России. Мы, хоть и на втором месте, но тоже официально объявлены врагами США. Если полыхнет в Тайваньском заливе, вряд ли Москва останется в стороне. Просто вспомним, что стало главной причиной капитуляции Японии в 1945-м. Не ядерные бомбардировки в августе Хиросимы и Нагасаки, как любят утверждать американцы. Почти все японские города-стотысячники уже были разрушены ковровыми бомбардировками авиацией США. Решающим фактором, заставившим Токио сдаться, как свидетельствуют японские военные документы, стало вхождение в войну с ними Красной армии. Но это так, к слову.