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Политика22 октября 2021 21:59

Зеленский обещает России скидку 50% за прокачку газа: Холодно очень

Это хитрый ход, чтоб отдалить запуск «Северного потока-2»? Или расчет на воровство из трубы?
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
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Зеленский через Bloomber пытается дать сигнал «Газпрому», что готов на его условия

Зеленский через Bloomber пытается дать сигнал «Газпрому», что готов на его условия

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский проявил чудеса пиара и изобретательности. Он заявил агентству Bloomberg, что готов дать всем желающим скидку в 50% на прокачку газа через Украину сверх законтрактованных объемов. В том числе и «Газпрому».

Все, разумеется, сразу поняли, что именно «Газпрому» это щедрое предложение и было адресовано, и никому другому. Больше никто газ через Украину не прокачивает.

С другой стороны, это, конечно, призыв к Европе: смотрите, в тот момент, когда вокруг энергетический кризис и цены на газ уже зашкаливают за 1000 долларов, именно Украина готова пойти на уступки и потерю прибыли, лишь бы не дать вам замерзнуть. Только, будьте добры, берите газ через нашу трубу. И ни в коем случае не запускайте «Северный поток-2», который уже готов к поставкам газа из России в Европу напрямую, но политически очень вреден. Потому что тогда украинская труба будет никому не нужна.

Плюс Зеленский через Bloomber пытается дать сигнал «Газпрому», что готов на его условия. Ведь в России уже давно объявили — транзит через Украину сохраниться только если он будет экономически выгоден. Через «Северный поток-2» поставлять газ в Европу дешевле и в 5,6 раза экологичней (что для европейцев, помешанных на «зеленых» идеях, важно).

Сейчас «Газпром» качает через Украину 40 миллиардов кубов газа в год. И платит за это Киеву около 2 миллиардов долларов.

Эти 2 миллиарда Зеленский отдать не готов. А вот обо всем, что будет прокачано свыше этого объема — готов торговаться.

На самом деле, кроме пиара перед Европой и последней попыткой заблокировать старт «Северного потока-2», Зеленский наверняка хочет и третьего. А именно — заняться тем, чем до него занимались практически все власти Украины. Воровством российского газа.

В тот же день, когда Зеленский делал «щедрые» заявления в адрес Европы и «Газпрома», стало известно, что тарифы для населения на отопление в Киеве с 1 ноября поднимаются на … те же самые 50%!

Так и до третьего Майдана недалеко.

Зима 2021-22, по прогнозам синоптиков, обещает быть холодной.

Цены на газ — заоблачные.

Гнать лишнее топливо через Украину «Газпром» упрямо отказывается. Невыгодно.

«Северный поток-2» готов к запуску.

Что делать Киеву?

Только обещать и еще раз обещать.

А там — как-нибудь, или газ из трубы потырим, или скажем, что наше обещание про скидку в 50% не так поняли... В первый раз что ли.

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