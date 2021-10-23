Украина пообещала спасти своим несуществующим газом Молдавию

Газ-то где брать будете, пионэры? Фото: REUTERS

Новый пример настоящей европейской солидарности показал Киев всему Евросоюзу. Меркантильные европейцы сейчас высчитывают, как снизить цифры в платежках за газ предстоящей зимой, как отвести от предприятий угрозу банкротств и остановки производств, а широкая украинская душа готова снять с себя последний ватник и даже тельняшку порвать на груди, чтобы спасти соседей или другие родственные души.

Помните, еще совсем недавно Украина в четыре партии отправила в Литву гуманитарный груз в связи с непростой ситуацией, сложившейся в этой республике из-за наплыва ближневосточных и африканских беженцев-мигрантов. Нет, не сгущенку и не тушенку, и даже не одеяла с палатками, а колючую проволоку. Чтобы эта проволока затрудняла мигрантам переход белорусско-литовской границы. Можно сказать, Киев оторвал от себя эту колючую проволоку просто с кровью, ведь у самого проект "Стена" имени Яценюка на границе с Россией так и не реализован, и нечем будет останавливать танки "страны-ахрессора", если они пойдут в атаку. Не запутает "колючка" танковые катки и не остановит "Арматы". Но, сами понимаете, европейская рубашка ближе украинскому телу. И вот – новый пример украинской щедрости из серии "последнюю рубаху, и ту пополам".

Киев предложил европейским странам обеспечить дополнительные поставки еще, как минимум, 55 миллиардов кубометров газа по украинской ГТС. Об этом заявил в пятницу вечером секретарь СНБО, заслуженный юрист-ветеринар Алексей Данилов. А чуть ранее примерно о том же заявил и президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что ЕС должен обеспечить свою энергетическую независимость, использую возможности Украины.

Где же брать эти дополнительные 55 миллиардов кубов, которыми Данилов обещает спасти Европу? На Украине ведь ничего подобного и близко нет. Неужели в России? Оказывается, да. А у России ее мнением интересовались? "Газпром" спросили, или его мнение в данном случае не так уж и важно. Главное ведь, что Украина готова, и что она пообещала. Как, кстати, тот же Данилов пообещал, что Украина выделит газ для объявившей ЧП из-за ситуации в энергетике Молдовы, причем, не продаст, а на основе бартера путем последующего возврата Кишиневым полученных от Киева объемов газа в натуральном выражении. Когда-нибудь. Когда у Кишинева появится свой газ.

Откуда Украина возьмет газ для Молдавии, тоже не известно. Зато известно, что во многих областях Украины уже в самих введен режим ЧС в связи с нехваткой газа:

"Режим чрезвычайной ситуации в связи с отключениями газа действует в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях, решается вопрос о введении режима ЧС в Хмельницкой области.

В Сумской области отключили газ 80 000 абонентам, прекращена поставка газа в с. Байрак, с. Грабщина, с. Долгая Лука, с. Ивановка, с. Кашпуры, с. Левондовка, с. Макеевское, с. Маляровщина, с. Алексеевка, с. Перекрестовка, с. Красная Горка, с. Ягановка, с. Яснопольщина. "Волыньгаз" сообщили о предстоящем прекращении газоснабжения города Луцк с населением более 200 000 человек, под предлогом задолженности за газ.

"Житомиргаз" под ложным предлогом сегодня прекращает подачу газа в с. Клетчин и части города Житомир. ООО "Одессагаз-поставка" предупредило о возможном прекращении подачи газа 600 000 объектам потребителей. В Донецкой области на неопределенный срок перенесено начало отопителтного сезона, в г. Волноваха будет отключен газ. Отключены с. Яковлевка и с. Берестовая.

АО "Винницагаз" под ложным предлогом прекращено газоснабжение 12 000 абонентов в г. Калиновка и нескольких селах. АО "Запорожгаз" под ложным предлогом прекратило подачу газа 5625 абонентам в г. Энергодар. В Черновецкой области под ложными предлогами прекращена подача газа части г. Черновцы, с. Мигово, с. Лукавцы, с. Велике, с. Волчинец и части пгт. Берегомет. В Черниговской области под ложными предлогами прекращена подача газа в с. Сыраи, с. Боромыки и части г. Новгород Северский".

И это только часть сводок с газового фронта. Общее число отключенных от газа абонентов составляет около 500 тысяч. А еще на Украине тают запасы угля для теплоэлектростанций. Которых осталось на считанные дни. Национальная федерация работодателей Украины выпустила 20 октября заявление, в котором оценила сложившуюся на рынках энергетических ресурсов страны ситуацию как катастрофу.

Да, пока температура держится в диапазоне положительных значений, это все не так страшно. Но при минусовых значениях это вопрос не только тепла в домах, но функционирования водопровода, всей городской инфраструктуры и т.д. Размораживание отопительных и водопроводных систем – это перспектива весьма вероятна, а по итогу и очень затратная, если придется ликвидировать последствия.

Порыв щедрой украинской души, которая готова, правда, пока лишь на словах положить свое отопление "за други своя" был бы примечателен, если бы не два обстоятельства. Первое – если он будет реализован. А между словами и делами у Киева дистанции огромного размера. И второе – зачем проявлять такой "героизм самопожертвования", когда есть простая альтернатива – заключить договора с реальными поставщиками.

А так, все же они удивительные ребята, по обе стороны украинско-молдавской границы. Очень напоминают анекдот 90-х годов про русских бизнесменов, заключивших контракт на поставку сахара по выгодной цене. После чего один убежал искать сахар, а второй – искать деньги. Рекламный слоган "Россия – щедрая душа" пора переименовывать в приложении к Украине.

Газ-то где брать будете, пионэры?

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