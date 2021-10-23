AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами

Алек Болдуин во время съемок случайно убил оператора и ранил режиссера Фото: REUTERS

В американском штате Нью-Мексико продолжается расследование произошедшей там накануне трагедии во время съемок вестерна, где в результате стрельбы один человек погиб, другой получил тяжелое ранение. Следователи опросили свидетелей и выяснили, что Алек Болдуин не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами.

Оружие из реквизита актеру передал помощник режиссера, а отдавая Болдуину оружие, он заверил звезду Голливуда в том, что в обойме холостые патроны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на материалы окружного суда. Отмечается, что пистолет для съемок занимался специалист по оружию, однако корреспондентам агентства с этим человеком пока не удалось связаться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) в штате Нью-Мексико.

42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и вертолетом была доставлена в больницу города Альбукерке, где она позже умерла. 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил ранение в ключицу, он находится в больнице.