Слезы, обыски и звонок мужу жертвы: В США набирает обороты расследование убийства, совершенного актером Алеком Болдуином

Алек Болдуин выстрелил из бутафорского револьвера и смертельно ранил оператора Фото: REUTERS

Спустя день после трагедии, произошедшей на съемках фильма в штате Нью-Мексико, где знаменитый актер Алек Болдуин выстрелил из бутафорского револьвера и смертельно ранил оператора Халину (Галину) Хатчинс, американские СМИ уже пытаются самостоятельно определить виновника произошедшего.

Журналисты наперебой предлагают самые разные версии – от ошибки реквизитора, зарядившего оружие боевым патроном, до мести Болдуина съемочной группе, которая якобы жаловалась на невыносимые условия работы.

Правоохранители ограничиваются скупыми сообщениями. Офис шерифа округа Санта-Фе, на территории которого все и произошло, подтвердил, что в ближайшее время будет произведен обыск на ранчо Бонанза-Крик, ставшего местом проведения съемок, а также проведена проверка соответствия строгих правил безопасности, которые должны соблюдаться в процессе работы кинематографистов. Также будет проведена экспертиза злополучного револьвера. Как заявил представитель офиса шерифа, «в связи с деликатным характером инцидента в эти выходные не стоит ждать каких-либо пресс-конференций».

Мировые СМИ обошли фото плачущего Болдуина, покидавшего офис шерифа. Позже 63-летний актер впервые высказался по поводу произошедшего и опубликовал в своем Instagram соболезнования семье Хатчинс. В Твиттере он написал, что потрясен и опечален «в связи с трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины – жены, матери и глубоко уважаемой коллеги».

Журналисты наперебой предлагают самые разные версии – от ошибки реквизитора, зарядившего оружие боевым патроном, до мести Болдуина съемочной группе Фото: EAST NEWS

Болдуин также сообщил, что сотрудничает с расследованием и поддерживает связь с мужем погибшей.

Мэтью Хатчинс, муж погибшего оператора, иммигрировавшей в США гражданки Украины Галины Хатчинс, подтвердил, что Болдуин позвонил ему. «Алек очень меня поддерживает», - сказал он.

Родители Галины в настоящий момент находятся в Украине, где пытаются получить въездную визу в США, чтобы прибыть на похороны дочери. Британская The Sun, со ссылкой на друзей этой семьи, сообщила, что мать и отец Галины требуют наказать виновных в гибели их дочери.

Пользователи соцсетей активно судачат о произошедшем. Одни припоминают пару инцидентов, случившихся по причине чрезмерной горячности Болдуина, когда он инициировал драку за место на стоянке, а также вступил в конфликт с полицейскими. Другие намекают на злой рок, обвиняя голливудскую звезду в том, что в 2018 году он присоединился к коалиции американских знаменитостей NoRA, поставившей целью пролить свет на предполагаемое влияние Национальной стрелковой ассоциации на правительство США, не желающее запрещать свободное обращение оружия в стране. Но почти все сходятся во мнении, что вина актера вряд ли будет доказана, а произошедшее действительно является несчастным случаем. Что же касается многомиллионных компенсаций и иных расходов, то они будут покрыты страховой компанией, полис которой с высокой долей вероятности был оформлен продюсерами фильма перед началом съемок.