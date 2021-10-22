Переговоры России и Молдавии по газу закончились безрезультатно Фото: REUTERS

Двухдневные переговоры России и Молдавии по газовой тематике закончились безрезультатно.

Как переедает ТАСС со ссылкой на источник, Москва предлагала Молдавии справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой 25 процентов, однако Кишинёв настаивал на снижении цены в два раза ниже рыночной. Отмечается, что существуют высокие риски полного прекращения поставок газа из России в Молдавию после 1 ноября текущего года.

«Российско-молдавские переговоры по газовой тематике у заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Д. Н. Козака закончились безрезультатно … В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты», - приводит издание заявление своего источника.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 22 октября, парламент Молдавии принял решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Такие меры ввели на фоне энергетического кризиса в стране. Кроме того, был потушен Вечный огонь на главном мемориале в Кишинёве из-за нехватки в стране природного газа.

Ранее компания «Молдовагаз» сообщила, что потребление газа в республике временно превышает поставки топлива из России, а 13 октября был объявлен «режим тревоги» из-за ситуации в газовом секторе.