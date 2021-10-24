Анастасия Волочкова привела нового жениха Володю молиться в церковь Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Волочкова наконец-то обрела личное счастье. Балерина отбросила прочь все предрассудки и теперь не боится сглаза. Своего нового жениха она выставляет целиком. Выходные влюбленные проводят в молитвах.

Анастасия Волочкова и ее новый жених Володя демонстрируют не только семейную идиллию в подмосковном коттедже балерины. Влюбленные проводят высокодуховный досуг.

Артистка нарядилась в белую шубку с капюшоном, отороченную соболями, дырявые джинсы и кроссовки. А ее мужчина предпочел темно-синюю куртку и джинсы. В таком виде они и пошли молиться в церковь.

Парочка запечатлела себя на фоне ночного неба и куполов Ново-Иерусалимского монастыря. "В этот субботний день мы с Володей решили посетить одно из моих любимых святых мест. Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал", - отчиталась знаменитость перед народом.

Фото: СОЦСЕТИ

А не далее как вчера она разразилась гневной отповедью в адрес бывших жен Володи. "Не стоит проводить расследования кто, что, кем и где работает, и кто сколько зарабатывает. Это просто мы. Счастливые утренние АВ - Анастасия и Владимир. Меня удивляет один момент. Почему, когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, даже будучи когда-то разведенным, тут же нарисовываются и проявляются бывшие жены, тещи, женщины, да и все остальные со своими дешевыми истериками", - начала Анастасия с места в карьер.

После чего пошла в атаку: "Дорогие мои! Я не угроза, я любимая женщина. Вы взбудоражены тем, что ваш бывший сейчас со мной? А где вы были, когда человек был с вами? Почему вы его не любили и не ценили, и только спустя много лет и десятилетий вы вспоминаете о нем, и в тот момент когда на горизонте появляется Волочкова? Любая женщина может сделать так, что мужчина будет с ней! Для этого нужно быть настоящей, искренней и самодостаточной. И уверенной в себе. По-волочковски! Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в вашей проблеме глубже и не обвинять в этом меня".

Она в очередной раз отметила, что людской зависти нет границ. "Но она обходит нас стороной. Я любима и люблю", - сказала, как отрезала, звезда больших и малых театров.