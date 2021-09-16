"Живот огромный": беременная от мужа Волочковой телеведущая показала себя в купальнике

Елена Николаева не намерена засиживаться в декрете Фото: СОЦСЕТИ

Бывший муж Анастасии Волочковой совсем скоро станет отцом в пятый раз. Нынешняя избранница Игоря Вдовина находится на последних месяцах беременности. Елена Николаева продолжает появляться в кадре. Телеведущая прекрасно себя чувствует. На днях она разместила фотографию в купальнике, на которой показала изменившуюся фигуру.

Новая возлюбленная Игоря Вдовина должна родить уже через три месяца. Елена Николаева не хочет уходить в декрет. "Декрет совсем не планирую. У меня срок под Новый год. Сразу после праздничных каникул надеюсь выйти", - призналась поклонникам белокурая красавица.

О беременности 35-летней Елены стало известно в начале сентября. Она опубликовала снимок, на котором заметен ее округлившийся живот. Сейчас фигура звезды еще больше изменилась. "Живот растет, огромный уже", - призналась она.

Николаева активно публикует фотографии. На одном из снимков женщина позирует в бирюзовом купальнике во время отдыха на курорте.

Отметим, Вдовин и Николаева познакомились в середине июня 2017 года на подмосковном форуме по предпринимательству. "Игорь позвонил мне через пять месяцев. Как же красиво он добивался меня! Ярко, благородно, честно! Однако встречаться мы начали только через девять месяцев. Вернее так - встретились и все. Вместе. Знаете, каждый мужчина находит идеальную женщину - если повезет. Женщина встречает идеального мужчину - если повезет. Если бы я была мужчиной, то хотела бы быть таким, как Игорь. Он красивый во всем, что делает, быстрый, умный, честный, благородный и очень щедрый", - говорит теледива о муже.

Для телеведущей этот ребенок будет первым, а для ее 57-летнего Игоря Вдовина - пятым. У бизнесмена есть трое наследников от первой жены и дочь от Анастасии Волочковой. Елена прекрасно ладит со всеми отпрысками избранника.