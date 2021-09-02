"Мы так любим этот растущий живот": у дочери Анастасии Волочковой появится младший брат

Ариадна приехала на празднование юбилея мамы Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший муж Анастасии Волочковой скоро станет отцом в пятый раз. Новая возлюбленная миллионера Игоря Вдовина беременна. Красавица Елена Николавева не только раскрыла пол будущего ребенка, но и похвасталась округлившимся животиком.

Елена Николаева, ставшая полгода назад официальной женой Игоря Вдовина, объявила о своей беременности. Телеведущая рассказала, что они с мужем решили не скрывать радостную новость. У супругов родится мальчик.

Бывший муж Анастасии Волочковой на седьмом небе от счастья. Имя будущему ребенку он и прекрасная Елена пока что не выбрали.

"24,5 недели. Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот. Появится малыш на свет 25 декабря - в мой День рождения", - написала жена бизнесмена под фотографией, на которой демонстрирует животик.

Красавица Елена Николаева ждет сына от Игоря Вдовина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она также отметила, что не намерена засиживать дома после рождения наследника. "В декрет я, конечно, не пойду", - сказала, как отрезала, хрупкая блондинка.

Для 35-летней Николаевой это будет первый опыт материнства, а у 57-летнего Вдовина уже есть четверо детей. В первом браке у него родились трое наследников. От отношений с Волочковой у миллионера растет дочь Ариадна. Девушка перешла в десятый класс. Все наследники Вдовина живут с ним.

Она живет с отцом и мачехой. В одном из интервью Волочкова отмечала, что из дома отца девочке быстрее добираться до школы. Ариша разносторонне развита. Они играет на фортепиано и занимается верховой ездой. А еще поет, танцует, пишет картины и сочиняет стихи. С недавних пор, кстати, еще и ведет свой блог, посвященный книгам.