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Общество25 октября 2021 1:00

Будет трамповская "Правда" клокотать у революции в груди, голос певца за сценой, вашингтонская "Летучая мышь", от богатства одни несчастья

Публицист Максим Соколов подводит итоги ушедшей недели
Максим СОКОЛОВ
Максим СОКОЛОВ
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Трамп объявил о запуске соцсети "TRUTH Social", т. е. "Социальная Правда"

Трамп объявил о запуске соцсети "TRUTH Social", т. е. "Социальная Правда"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неуемный в своем честолюбии Д. Трамп по-прежнему считает, что социальная сеть должна стать винтиком общереспубликанского дела. Но, разумеется, правильная социальная сеть, то есть самостоятельная, а не рептильная, всецело зависящая от воли Цукерберга и Дорнси (владельца твиттера), которые что хотят (или что им велят), то и воротят. Что Трамп испытал на собственной шкуре.

Поэтому он объявил о запуске соцсети "TRUTH Social", т. е. "Социальная Правда". У начинания сразу обнаружились враги. Хотя сеть пока не доступна для пользователей, хакеры прогрессивно-демократической направленности заявили, что им уже удалось получить доступ к пробной передаче. Они создали множество фальшивых аккаунтов, в том числе аккаунты Трампа, разместив в них оскорбительные изображения. Это было, как они заявили, частью их "войны против ненависти". Сколь можно понять, войны превентивной: Трамп еще ничего не успел разместить, а война на поражение уже пошла.

Подобные трудности с "Правдой" были и у В. И. Ленина в 1913-14 гг. Хакеры царского правительства регулярно закрывали газету, но она возрождалась под новыми названиями: "Северная правда", "За правду", "Правда труда" etc. Вероятно, то же получится и за океаном, где долго будет трамповская "Правда" клокотать у революции в груди.

У нас же правдолюбие тем временем захватило певцов ртом. Памятуя, что поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, они в желчной и брюзгливой манере обличили российское гражданское общество.

Сперва певец А. В. Макаревич отметил, что "из-за упёртых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты". Тогда как при Советской власти с концертной деятельностью было гораздо лучше: "60 лет назад советское государство прививало всех (ВСЕХ!) школьников от оспы, туберкулёза и полиомиелита. Что-то у кого-то спрашивал? Или слово «чипирование» ещё не придумали?

В результате эти болезни были побеждены. Быстро".

Таким образом, певец пришел к выводу, что и Советская власть, подобно терпентину, на что-нибудь сгодится. По крайней мере, в отношении санитарно-эпидемиологическом. Не цацкаться с баранами, и будет всеобщее здравие и во всем благое поспешение. Особенно в сфере концертной деятельности.

Еще более гражданственно проявил себя тенор В. Р. Самойлов, много лет возглавлявший хоровое общество "Агафья Кристи". Выступая на фестивале "Ural Musik Night", который был организован в Екатеринбурге "Ельцин-центром", драматический тенор в выражениях, неудобных для печати, обличил мужеложцев, либералов и руководство мемориального учреждения – "Есть тут какая-то <ерунда> борзая, тупорылая. Она здесь присутствует. Я просто болею за то, чтобы этой либеральной <ерунды> здесь не было. Привет, кстати, "Ельцин-центру". Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей, антигосударственной. Вы предоставляете нам площадки для выступления, а мы факаем вам".

Впрочем, большую часть своей речи В. Р. Самойлов произносил при оперативно отключенном микрофоне: публика поняла только, что певец горяч, но причину его горячности не все уразумели.

Большую часть своей речи В. Р. Самойлов произносил при оперативно отключенном микрофоне

Большую часть своей речи В. Р. Самойлов произносил при оперативно отключенном микрофоне

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Страстно выступил с обличениями – правда, не "Ельцин-центра", но агентов ФБР – и алюминщик-миллиардер О. В. Дерипаска. Причем его гневные речи были выдержаны не столько в духе русского рока, сколько классической венской оперетты.

Сюжет музкомедии заключался в том, что иноагенты явились в принадлежащие Дерипаске, но заброшенные дома в Вашингтоне и Нью-Йорке и там чего-то упорно искали. Нашли однако, лишь банку забродившего варенья и две бутылки водки (в отличие от варенья, свежей). С этими трофеями иноагенты удалились восвояси, воздержавшись от комментариев. Но не воздержался от них сам виновник торжества.

Он гневно раскритиковал несытое дуроломство американского истеблишмента, сопоставимое, по его мнению, разве что с таковым же свойством руководства ЦБ РФ (хотя Э. С. Набиуллина, будем справедливы, агентов к О. В. Дерипаске не присылала). Но главное негодование у него вызвали иноагенты, хозяйничаюшие в продовольственных погребах: "Хочется спросить: дохера ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, с_____нной в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска?".

Заигравший джем, очевидно, обратился в бражку, которую агенты скорее всего и употребляли в смеси с водкой – сочетание вполне себе убойное. Негодование же точь-в-точь соответствует арии графа Эйзенштейна из оперетты Й. Штрауса "Летучая мышь" – "Сидели у меня и пили мой портвейн!". И ведь действительно неприятно.

Но такова уже судьба людей, подвизающихся на подмостках у всего мира. Зависть, злоба, похищение портвейна (водки, бражки) вечно их преследуют.

Челябинский миллионер (даже не миллиардер – а ведь Илон Маск уже метит в триллионеры) т. Винокуров пожаловался, что богатство, добытое им на инвестиционном рынке, не принесло ему мира и спокойствия: "Когда ты становишься богатым, у окружающих появляется классовая ненависть к тебе". Родственники и друзья хотят использовать его деньги, из-за чего ему приходится прятаться от них. А в социальных сетях люди угрожают ему, желают смерти и обещают сжечь машину. "Никогда в реальность угрозы не воплощаются (если бы угрозы смертью воплотились, он скорее всего уже бы не жаловался. – М. С.), но подрывают эмоциональный фон», – говорит т. Винокуров.

Как в "Кому на Руси жить хорошо" говорит поп мужикам:

"В чем счастие по-вашему?

Покой, богатство, честь".

А тут сплошная классовая ненависть. Хоть и не ходят домой агенты ФБР и ФСБ, а все равно огорчительно.

Т. Винокурову можно было бы посочувствовать, но тогда какого черта он рассказывает в социальных сетях, как достичь успеха с помощью инвестиций?

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