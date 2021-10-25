Будет трамповская "Правда" клокотать у революции в груди, голос певца за сценой, вашингтонская "Летучая мышь", от богатства одни несчастья

Трамп объявил о запуске соцсети "TRUTH Social", т. е. "Социальная Правда" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неуемный в своем честолюбии Д. Трамп по-прежнему считает, что социальная сеть должна стать винтиком общереспубликанского дела. Но, разумеется, правильная социальная сеть, то есть самостоятельная, а не рептильная, всецело зависящая от воли Цукерберга и Дорнси (владельца твиттера), которые что хотят (или что им велят), то и воротят. Что Трамп испытал на собственной шкуре.

Поэтому он объявил о запуске соцсети "TRUTH Social", т. е. "Социальная Правда". У начинания сразу обнаружились враги. Хотя сеть пока не доступна для пользователей, хакеры прогрессивно-демократической направленности заявили, что им уже удалось получить доступ к пробной передаче. Они создали множество фальшивых аккаунтов, в том числе аккаунты Трампа, разместив в них оскорбительные изображения. Это было, как они заявили, частью их "войны против ненависти". Сколь можно понять, войны превентивной: Трамп еще ничего не успел разместить, а война на поражение уже пошла.

Подобные трудности с "Правдой" были и у В. И. Ленина в 1913-14 гг. Хакеры царского правительства регулярно закрывали газету, но она возрождалась под новыми названиями: "Северная правда", "За правду", "Правда труда" etc. Вероятно, то же получится и за океаном, где долго будет трамповская "Правда" клокотать у революции в груди.

У нас же правдолюбие тем временем захватило певцов ртом. Памятуя, что поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, они в желчной и брюзгливой манере обличили российское гражданское общество.

Сперва певец А. В. Макаревич отметил, что "из-за упёртых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты". Тогда как при Советской власти с концертной деятельностью было гораздо лучше: "60 лет назад советское государство прививало всех (ВСЕХ!) школьников от оспы, туберкулёза и полиомиелита. Что-то у кого-то спрашивал? Или слово «чипирование» ещё не придумали?

В результате эти болезни были побеждены. Быстро".

Таким образом, певец пришел к выводу, что и Советская власть, подобно терпентину, на что-нибудь сгодится. По крайней мере, в отношении санитарно-эпидемиологическом. Не цацкаться с баранами, и будет всеобщее здравие и во всем благое поспешение. Особенно в сфере концертной деятельности.

Еще более гражданственно проявил себя тенор В. Р. Самойлов, много лет возглавлявший хоровое общество "Агафья Кристи". Выступая на фестивале "Ural Musik Night", который был организован в Екатеринбурге "Ельцин-центром", драматический тенор в выражениях, неудобных для печати, обличил мужеложцев, либералов и руководство мемориального учреждения – "Есть тут какая-то <ерунда> борзая, тупорылая. Она здесь присутствует. Я просто болею за то, чтобы этой либеральной <ерунды> здесь не было. Привет, кстати, "Ельцин-центру". Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей, антигосударственной. Вы предоставляете нам площадки для выступления, а мы факаем вам".

Впрочем, большую часть своей речи В. Р. Самойлов произносил при оперативно отключенном микрофоне: публика поняла только, что певец горяч, но причину его горячности не все уразумели.

Большую часть своей речи В. Р. Самойлов произносил при оперативно отключенном микрофоне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Страстно выступил с обличениями – правда, не "Ельцин-центра", но агентов ФБР – и алюминщик-миллиардер О. В. Дерипаска. Причем его гневные речи были выдержаны не столько в духе русского рока, сколько классической венской оперетты.

Сюжет музкомедии заключался в том, что иноагенты явились в принадлежащие Дерипаске, но заброшенные дома в Вашингтоне и Нью-Йорке и там чего-то упорно искали. Нашли однако, лишь банку забродившего варенья и две бутылки водки (в отличие от варенья, свежей). С этими трофеями иноагенты удалились восвояси, воздержавшись от комментариев. Но не воздержался от них сам виновник торжества.

Он гневно раскритиковал несытое дуроломство американского истеблишмента, сопоставимое, по его мнению, разве что с таковым же свойством руководства ЦБ РФ (хотя Э. С. Набиуллина, будем справедливы, агентов к О. В. Дерипаске не присылала). Но главное негодование у него вызвали иноагенты, хозяйничаюшие в продовольственных погребах: "Хочется спросить: дохера ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, с_____нной в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска?".

Заигравший джем, очевидно, обратился в бражку, которую агенты скорее всего и употребляли в смеси с водкой – сочетание вполне себе убойное. Негодование же точь-в-точь соответствует арии графа Эйзенштейна из оперетты Й. Штрауса "Летучая мышь" – "Сидели у меня и пили мой портвейн!". И ведь действительно неприятно.

Но такова уже судьба людей, подвизающихся на подмостках у всего мира. Зависть, злоба, похищение портвейна (водки, бражки) вечно их преследуют.

Челябинский миллионер (даже не миллиардер – а ведь Илон Маск уже метит в триллионеры) т. Винокуров пожаловался, что богатство, добытое им на инвестиционном рынке, не принесло ему мира и спокойствия: "Когда ты становишься богатым, у окружающих появляется классовая ненависть к тебе". Родственники и друзья хотят использовать его деньги, из-за чего ему приходится прятаться от них. А в социальных сетях люди угрожают ему, желают смерти и обещают сжечь машину. "Никогда в реальность угрозы не воплощаются (если бы угрозы смертью воплотились, он скорее всего уже бы не жаловался. – М. С.), но подрывают эмоциональный фон», – говорит т. Винокуров.

Как в "Кому на Руси жить хорошо" говорит поп мужикам:

"В чем счастие по-вашему?

Покой, богатство, честь".

А тут сплошная классовая ненависть. Хоть и не ходят домой агенты ФБР и ФСБ, а все равно огорчительно.

Т. Винокурову можно было бы посочувствовать, но тогда какого черта он рассказывает в социальных сетях, как достичь успеха с помощью инвестиций?