Команда Трампа запускает свою соцсеть

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о скором запуске собственной социальной сети под названием TRUTH Social.

По уверениям разработчиков, соцсеть станет соперником либерально настроенных СМИ, а также сетевых гигантов, усилия которых направлены на то, чтобы заставить замолчать неугодных.

– Мы живем в мире, где у «Талибана»* огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют молчать. Это неприемлемо, – заявил Трамп, анонсируя новую соцсеть. Об этом сообщает The Guardian.

После январского штурма Капитолия сторонниками Трампа, аккаунты 45-го президента США были заблокированы практически во всех крупных соцсетях – некоторые заявили о временных блокировках, некоторые – о вечном запрете.

Изначально Трамп возмущался тем, что его разлучили с подписчиками (аккаунты президента насчитывали десятки миллионов подписчиков), а позже заявил, что не планирует возвращаться в старые соцсети.

Известно, что запуск бета-версии TRUTH Social запланирован уже на ноябрь 2021 года, а зарегистрироваться в ней на первом этапе можно будет по приглашению.

После того, как его пожизненно забанили все главные соцсети – Twitter, YouTube и Facebook, бывший президент США начал вести свой блог на другой платформе, объявив ее «пространством для свободного и безопасного общения». Но успеха на этом поприще не добился, вернувшись к общению с традиционными СМИ, умело используя каждый повод упрекнуть администрацию Байдена в непрофессионализме.

* – запрещенная в России террористическая организация.

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