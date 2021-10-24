Особенности национального режиссера

Режиссер Александр Рогожкин. Фото: Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС)

У Александра Владимировича хороших фильмов было много. Но славу ему принесли «Особенности...» Сначала «национальной охоты», потом «рыбалки». Были еще «охота в зимний период» и «политика», но они большой радости не доставили, да и забылись быстро. А вот «охота» и «рыбалка» в середине 1990-х точно были фильмами топ-уровня. Не по качеству кино, а по филигранно схваченному настроению общества. Когда на реальность смотреть было больно, а про страну и вспоминать-то боязно, появились вдруг это странные ленты, сумевшие примерить нас с действительностью и даже вызвать какое-то подобие национальной гордости. Сквозь пьяный угар герои «охоты» смотрели на сад камней, выдавали философские сентенции и решали невыполнимые задачи, не приходя в сознание. Они постоянно подвергались опасностям, но избегали их благодаря набору странных правил и выражений и всеобщей безалаберности. Отсутствие порядка превратилось в четко действующую систему, которая так восхищала незадачливого финского исследователя.

Кадр из фильма "Особенности национальной охоты".

Тогда казалось, что это и есть Россия. Потом страна так часто менялась, что сейчас «Особенности национальной охоты» смотреть почти невозможно. Но крылатые выражения оттуда до сих пор всплывают в разговоре и не требуют объяснения.

Почти одновременно появился и сериал «Улицы разбитых фонарей», тогда еще «Менты». Снятый на коленке по талантливым текстам Андрея Кивинова проект вдруг создал моду на русские сериалы, неожиданно стал нашим продуктом, за который совсем не стыдно. Эти странные менты стали кумирами, за них болели, переживали. Мы до сих пор их всех знаем-помним. И почти целиком это заслуга Рогожкина, видевшего настоящую жизнь, и умевшего говорить о ней честно и с юмором.

Он свой первый фильм снял в 1991, до этого писал сценарии, сам снимался в небольших ролях.

Кроме «Особенностей..» у режиссера были серьезные работы «Блокпост» (1998) и «Кукушка» (2002). И везде, во всех его работах трагедия и юмор шли так близко друг к другу, что порой неловко было смеяться, но ведь смешно же.

Кадр из фильма "Кукушка".

Десять лет назад в семье режиссера случилась трагедия, его супруга Юлия Румянцева покончила с собой. Причиной называли ее тяжелую болезнь. Как пережил это Александр Владимирович знают только самые близкие.

У Рогожкина есть сын Константин, который занимается архитектурой, а его приемный сын Илья Геркус известен как спортивный чиновник, который долгое время руководил футбольным «Локомотивом».

«Комсомолка» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Спасибо вам за все, Александр Владимирович...

Кадр из фильма "Блокпост".

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ

1. «Особенности национальной охоты» (1995)

Смотреть видеосюжет Особенности национальной охоты (1995) - Трейлер

2. «Улицы разбитых фонарей» (1998)

Смотреть видеосюжет Улицы разбитых фонарей

3. «Блокпост» (1998)

Смотреть видеосюжет Блокпост (1998) - Трейлер

4. «Особенности национальной рыбалки» (1998)

Смотреть видеосюжет Особенности национальной рыбалки (Trailer)

5. «Кукушка» (2002)

Смотреть видеосюжет Кукушка - Трейлер

Цитаты из фильмов

«- Кузьмич зовёт заниматься любовью с коровами...

- Кузьмичу отказать нельзя».

«Тост на охоте должен быть краткий, как команда, как выстрел, иначе времени на отдых не останется.

«- Ну вы, блин, даёте».

«- Ты что, Кузьмич, финский выучил?

- Кто финский выучил?

- Ну, он же по-фински говорит...

- Кто по-фински говорит?

- Кто финн?

- Я!»

«- Теперь моя коровка полетит…

- Теперь многие полетят.»

« - Я что, коровью мочу с какой другой спутаю?!»

«Жить захочешь — не так раскорячишься».