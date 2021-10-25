Вдова Табакова осталась без премьеры: почему Марину Зудину лишили роли в спектакле

Артистка, появление которой громко анонсировали еще полтора месяца назад, на сцене так и не появилась Фото: Борис КУДРЯВОВ

В минувшие выходные в Театре Наций с успехом прошла постановка "На каждого мудреца" - новое и весьма вольное сочинение режиссера Константина Богомолова на тему нетленной комедии Островского. Смелому спектаклю, который высмеивает современную столичную богему, зал рукоплескал несколько минут. И только поклонники Марины Зудиной оказались разочарованы: артистка, участие которой громко анонсировали еще полтора месяца назад, на сцене так и не появилась.

О том, что вдова Олега Табакова после долгого затишья вернется на сцену благодаря покровительству мужа Ксении Собчак, сообщили на пресс-коференции в театре еще в начале сентября. Тогда многим это показалось логичным: Богомолов и Зудина уже не раз сотрудничали в спектаклях, а кроме того, она снималась у него в нашумевшем сериале "Содержанки".

Однако, когда имена всех занятых в комедии актеров уже появились на афишах, Зудиной в этом списке по-прежнему не было. За несколько недель до премьеры никто даже не мог сказать, на какую роль ее утвердили. Мол, "режиссер все еще проводит перестановки, но Марина Вячеславовна непременно появится на сцене". Оказалось, обещания были преждевременны.

- Да, действительно, планировалось, что Марина Зудина будет играть в спектакле "На всякого мудреца", - подтвердили в Театре Наций. - Мы все очень ждали этого события - артистка впервые должна была появиться на нашей сцене. Но во время репетиций режиссер принял решение вывести ее из постановки. О причинах нам неизвестно. Сейчас эту роль - Софьи Турусиной - исполняет Игорь Миркурбанов.

Мужчина в женском обличье (и наоборот) - одна из любимых фишек Богомолова, однако, вряд ли Зудину подвинули из-за травести-шоу. Поговаривают, что между актрисой и режиссером случились разногласия, хотя изначально вдова Табакова очень ждала этой премьеры, ведь в "родном" МХТ она выходит на сцену все реже и реже. Так, в этом сезоне Марина Зудина занята лишь в двух постановках: "350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025" и "Идеальный муж", которую на днях показали в последний раз. Судя по документам Госзакупок, за шесть спектаклей и три репетиции вдова Олега Табакова получит 403 тысячи рублей.

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