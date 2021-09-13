3а спектакль - 54 тысячи, за репетицию - 27: сколько получает "лишенная ролей" вдова Олега Табакова

После новостей о возвращении на сцену Марины Зудиной выяснилось, что она никуда и не уходила Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что вдова Олега Табакова вновь появится на сцене "благодаря покровительству мужа Ксении Собчак", стало известно на днях. Причем, новый спектакль с участием Марины Зудиной "На всякого мудреца" представят не в ее родном МХТ, а в Театре Наций. Впрочем, это учреждение для актрисы тоже не чужое. Руководит им земляк и ученик Табакова Евгений Миронов, который когда-то подкупил мэтра выкрикнутой в спину фразой: "Возьмите меня к себе - я из Саратова!".

Сюжет комедии Островского "На всякого мудреца довольно простоты" Марине Зудиной также знаком: с конца девяностых под руководством любимого супруга она играла главную роль в одноименном спектакле. А вот какая роль достанется актрисе сейчас - большой вопрос. На сайте Театра Наций в списке исполнителей вдова Табакова не значится, хотя уже пора репетировать: премьера назначена на 10 октября.

- Марина Вячеславовна непременно появится в спектакле, сегодня получили окончательное подтверждение, - заверили kp.ru в театре. - Но кого именно она сыграет, мы и сами не знаем. Режиссер Богомолов пока еще проводит какие-то перестановки...

Между тем, назвать премьеру возвращением на сцену было бы не совсем справедливо. Да, новых ролей (кроме кино и сериалов) у Зудиной нет, но она стабильно играет в нескольких спектаклях. Так как в труппе МХТ актриса не состоит, то роли ей заказывают и оплачивают через Госуслуги. По данным kp.ru, за последние 7 лет с Зудиной заключили два десятка контрактов на 38 миллионов рублей. При жизни Табакова репертуар его супруги, действительно, был шире, а суммы контрактов доходили до 4,5 млн рублей. Сейчас былые заработки заметно убавились.

- Пришел бы сейчас Олег Палыч в театр и узнал, что там нет Павла (сына Зудиной и Табакова. - Ред.), и я выхожу пять раз в год... не обрадовался бы, – жаловалась Зудина в программе "Секрет на миллион".

Тем не менее, с начала 2021 года, как выяснил сайт kp.ru, с актрисой заключили два контракта. С марта по июнь вдове Табакова заплатили 834 тысячи рублей за участие в трех спектаклях МХТ, а за сентябрь-октябрь она получит 403 тысячи. Таким образом, средний доход Марины Зудиной в театре - около 200 тысяч в месяц. За каждый выход на сцену артистка, судя по документам Госзакупок, зарабатывает стандартную сумму - 54 тысячи рублей. А ее репетиции стоят в два раза дешевле - по 27 тысяч.

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