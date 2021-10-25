Правительство подготовило проект о грантах малому бизнесу из-за нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

В связи с установлением с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней, правительство предложило осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство подготовило проект постановления о единовременной выплате для наиболее пострадавших от новых ограничений из-за коронавируса отраслей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Напомним, в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней, правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% и осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.

- Проект первого постановления уже подготовлен, он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Его смогут получить малые и средние предприятия и социально ориентированные НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период, - сказал Мишустин.

Как отметил премьер, прежде всего, речь идет о предприятиях, работающих в сфере гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры и досуга.

Размер выплаты будет рассчитан исходя из одного МРОТ на занятого. В общей сложности на это будет выделено более 38,5 млрд. рублей. Как отметил Мишустин, такая помощь позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 миллионов человек. Подать заявку на выплату можно будет начиная с 1 ноября, сами выплаты начнутся с 15 ноября.

Мишустин также рассказал, что с 1 декабря правительство запустит эксперимент по созданию «единого окна» помощи малому и среднему бизнесу, а также самозанятым. Единая система позволит им получить доступ ко всем государственным мерам поддержки и востребованным коммерческим сервисам.

- Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам - от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования, которое часто необходимо, когда первые шаги уже сделаны и нужно решить, куда двигаться дальше, - пояснил Мишустин.

Чтобы получить доступ ко всем услугам, сервисам и мерам поддержки, достаточно будет просто зарегистрироваться. Как отметил премьер, система будет включать в себя и те формы помощи, о существовании которых предприниматели «даже не знали, вплоть до автозаполнения данных для банковского кредита».

Пока это будет эксперимент.

- Важно отладить электронное взаимодействие многих служб - как федеральных, так и региональных. Главное - довести качество до высокого уровня, - отметил Мишустин.