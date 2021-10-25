Правительство планирует выплатить по одному МРОТ на каждого занятого малому бизнесу и социальным НКО Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России подготовило законопроект, предполагающий единовременные выплаты предприятиям, понесшим убытки из-за ограничений по коронавирусу, в размере одного МРОТ на сотрудника. Об этом сообщил на совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выплаты получат предприятия малого и среднего бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации из наиболее пострадавших отраслей. Прежде всего, это те субъекты предпринимательства, которые работают с населением напрямую, то есть предприятия гостиничных услуг, общественного питания, дополнительного образования, культурной сферы, индустрии развлечений и бытовых услуг. Выплаты будут производиться в виде грантов, сообщил глава правительства.

Общий объем поддержки составит около 38,5 миллиарда рублей. Это позволит выплачивать сотрудникам зарплату за период нерабочих дней и частично компенсировать предприятиям выпадающие доходы, отметил Мишустин. Заявки на гранты будут приниматься дистанционно Федеральной налоговой службой с 1 ноября 2021, выплаты начнут перечислять с 15 ноября.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса, понесшим убытки из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, компенсанции в размере одного МРОТ на сотрудника. По его словам, потери российской экономики из-за введения ограничительных мер оцениваются в 60 миллиардов рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса.