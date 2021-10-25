«Рублевый ренессанс»: Курс доллара опустился ниже 70 рублей

Последние полгода рубль укрепляется. Потихоньку отыгрывает у доллара копейку за копейкой Фото: REUTERS

«Если у вас остались хоть какие то рубли - сегодня последний шанс их поменять». «Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?» Это цитаты Ксении Собчак образца 2020 года. Тогда курс доллара рос на пандемии. Рубль падал из-за снижения цен на нефть. Все ждали апокалипсиса. Ксения Анатольевна, видимо, тоже. Поэтому даже призналась, что все контракты заключает в «у.е.», привязанных к доллару на момент покупки.

Можно смело признать, что в последний год эта стратегия принесла Собчак только убытки. Если она действительно получала за свои «выступления» долларовую выручку, то потеряла на этом примерно 10 - 15%. Ведь помимо снижения курса доллара (на 7 - 10%) есть и упущенная прибыль. Если бы она получала гонорары в рублях, могла бы держать их в банке под 4 - 5% годовых (такими были ставки в прошлом году).

Сейчас ситуация обратная. Последние полгода рубль укрепляется. Потихоньку отыгрывает у доллара копейку за копейкой. В понедельник опустился ниже психологически важной отметки в 70 рублей. Причин тому несколько. Вот основные. Во-первых, дорожают нефть, газ и металлы. А это наши главные дойные коровы. Они приносят в страну сырьевые доллары. Экспортеры продают свою продукцию на бирже и меняют валютную выручку на национальную валюту. Курс рубля растет.

Во-вторых, для борьбы с инфляцией ЦБ стал ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка поднялась с 4,25 до 7,5% годовых. Это делает вложения в рублевые ценные бумаги более выгодными. Пока в США и Европе сбережения приносят 0% годовых (а инфляция - под 4 - 5%). В России можно получить доход в 7 - 8% при такой же инфляции да еще и укрепляющемся рубле. То есть, в тех же долларах получается двойной доход. В итоге спрос на рубли вырос, а вместе с ним и укрепился и курс.

Но что будет дальше? Это большой вопрос, на который ни у кого нет ответа. Одни эксперты считают, что рубль и дальше будет укрепляться. По крайней мере, до конца года, пока в преддверии зимы останется высоким спрос на нефть и газ. Другие уверены, что вскоре фортуна отвернется от нашей валюты. Все-таки мы не развитая, а развивающаяся страна. К примеру, производители сланцевой нефти в США могут нарастить добычу и сбить цену на нефть на мировом рынке. Как это уже бывало. И тогда снова плакали наши сырьевые сверходоходы и большой профицит бюджета.

Естественно, железные аргументы в пользу своей позиции есть и у тех, и других, но жизнь показывает, что может случиться все что угодно. Поэтому, как бы это банально ни звучало, копите деньги в разных валютах. Учитывая, что мы живем в России, 70 - 80% накоплений стоит держать в рублях. По ним и доход в банках выше (сейчас по депозитам дают до 8% годовых), и платить комиссии банкам за покупку, а потом продажу долларов (тратить-то их все равно пока негде) не придется. А небольшую валютную заначку можно иметь для психологического спокойствия. Пускай будет.

Как менялся курс «зеленого» в последние два года

Месяц и стоимость доллара (в рублях)

Октябрь 2019 - 64

Январь 2020 - 62

Апрель 2020 - 75

Июль 2020 - 71

Октябрь 2020 - 78

Январь 2021 - 74

Апрель 2021 - 76

Июль 2021 - 73

Октябрь 2021 - 71

P.S. На графике видно, как колеблются курсы валют. То вверх, то вниз. Но не надо, исходя из первого и последнего значения в этой табличке, делать скоропалительный вывод, что все равно доллар всегда дорожает. Вспомните начало 2016 года. Тогда доллар стоил даже больше пандемийных значений. 22 января официальный курс ЦБ был зафиксирован на уровне 83,6 рубля за доллар. И те, кто тогда бежал в обменник, уже много раз об этом пожалели.

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