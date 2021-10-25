Предел Моргенштерна и «ковидные каникулы»

Моргенштерн и Ксения Собчак во время записи интервью. Фото: YouTube

Все великие Империи и государства гибли из-за двуличия и лицемерия в сытенькое и спокойное время. Скопившиеся внутренние противоречия рвали их на части. Простой пример: ты публично рассказываешь о превосходстве социалистической системы хозяйствования, но курить предпочитаешь американские «красно-белые» сигареты из специального магазина «Березка», который официально – для иностранцев, а в реальности – для целого слоя лицемеров.

Когда государство на всех уровнях декларирует приверженность и защиту «традиционных ценностей», а в реальности, ЛГБТ лезет не просто из всех щелей, да даже из публичной рекламы вполне уважаемых фирм (иногда, даже с участием государственного капитала). То есть, за наши с вами деньги, кумир молодежи интересной половой ориентации Даня Милохин, показывал себя на уважаемом экономическом форуме… Хоть какое-то разбирательство было, на тему: «кто его пригласил, зачем, с какой целью»? Тихо замяли.

Смысл было принимать законы, защищающие нашу память о Великой Отечественной, если кумир нового поколения несет такое в публичном пространстве, как себе позволяет Моргенштерн в интервью Собчак? И это услышат десятки миллионов подростков!

Смысл принимать закон об «оскорблении чувств верующих», если тот же кумир, везде торгует лицом с начертанием «числа Зверя»? Или те, кто следит за исполнением Законов, думают, что это просто остаток на счету у карты «Тройка»?

И тут мы сразу же, от певцов ртом, переходим к самой неприятной теме, которая уже поставила страну чуть ли не на грань катастрофы – к так называемому «антиваксерству» и «ковиддиссиденству». Откуда взялись эти люди, буквально запоровшие вакцинацию в России? Сделавшие так, что страна, которая первая изобрела вакцину от Ковид-19, сейчас чуть ли не на первом месте по заболеваемости. Как так вышло? Откуда взялись эти миллионы, бойкотировавших вакцинацию? А из вышеописанных примеров они взялись. Если государство демонстрирует ложь, лицемерие и двойные стандарты в таких мелочах, что от него ожидать в делах серьезных? Правильно – лжи и лицемерия, какого-то подвоха, попытки обмануть граждан, которых по ряду признаков держат за идиотов. А люди иногда согласны быть мертвыми, но не дурачками, которыми якобы кто-то манипулирует. Все же взаимосвязано в нашем мире, и мы эту взаимосвязь сейчас пожинаем.

Приятных «ковидных» каникул, не кашляйте.

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