Перед пропажей Светлана Светличная просила о помощи: "Надо мной опять издеваются"

Актриса Светлана Светличная. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве пропала 81-летняя заслуженная актриса. Полиция пытается обнаружить Светлану Светличную по камерам видеонаблюдения, но результатов пока нет.

О пропаже заявил ее 60-летний сын Алексей Ивашов, он подал заявление в полицию. Сейчас правоохранители пытаются восстановить хронику событий. 20 октября Светлана Светличная была в гильдии актеров России.

- Открылась дверь – зашла Светочка без звонка, - рассказала kp.ruпредседатель гильдии Валерия Гущина, как было. - "Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются", - сказала нам Светличная. - "Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили».

Мы ее проводили к нашему юристу. Потом отправили на такси домой по её новому адресу. Она сейчас живет ЖК «Лосиный остов». Невестка дала адрес (Светличная сама адрес не помнила – Ред.). С таксистом договорились, что он доведет её до двери. Её родственники (семья сына) живут в районе Преображенки. Все они рядом. Она уехала от нас с рюкзачком. В нём находились деньги и документы.

- После этого её телефон не отвечает. Куда она могла деться?

- Откуда мы знаем?! Сегодня полиция просматривает камеры видеонаблюдения рядом с ее домом. Светочка давно… своеобразная. Мне кажется, мы ищем человека, которого никогда не найдем. Камеры не показали, куда она могла уйти, - сказала Валерия Гущина.

Но после того, как Светличная побывала в Гильдии киноактера 20 октября, к ней приехала съемочную группу канала «Россия». Актриса пошла их встречать на улицу. Она не знала, как открыть шлагбаум. Телевизионщики ее сняли. И уехали. Дальше следы Светличной обрываются. Куда она подевалась потом, никто не знает.

Оказывается, 81-летняя Светлана Светличная переехала в новую квартиру в Лосином Острове 7 октября. Поближе к семье своего сына. Семейные конфликты остались позади. Родственники уговорили ее переехать из Ясенева, так было удобней заботиться о ней. Продали старую квартиру и купили новую.

Сейчас мобильный телефон Светличной недоступен. Но такое с ней часто бывало.

- Она никуда не выходила, никого у нее не было, - говорит невестка Светличной Ольга. – Мы ей звонили. Потом пришли к ней домой с ключами. Открыли дверь. Беспорядка нет, вещи, рюкзачок с документами и деньгами на месте. Но самой Светланы Афанасьевны нет…

Полиция объявила Светличную в розыск.

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