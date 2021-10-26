Не пора ли жестче требовать вакцинации в России: аргументы "за" и "против"

Вопрос дня: Не пора ли жестче требовать вакцинации? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В связи с этим - наш вопрос дня: Не пора ли жестче требовать вакцинации?

Николай СВАНИДЗЕ, историк, журналист:

- Я уверен: вакцинироваться надо. В обязательном порядке. Здорово, если б обязательную вакцинацию можно было реально осуществить, но у нас, увы, купят левые сертификаты. Те, кто не хочет вакцинироваться, они и купят. И вопрос об обязательности вакцинации выглядит абстрактным. Я лично и мои близкие вакцинировались.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- Да, уговаривать людей вакцинироваться надо. Моя личная позиция расходится с позицией нашей партии. Но послушайте, граждане, на секунду представьте, что это не ковид, а проказа! И рядом ходят люди, пораженные проказой. Я в октябре 2020-го одной из первых привилась.

Михаил ЧУБАРОВ, предприниматель:

- Я по натуре человек мягкий, мне все меры, которые принимаются в порядке обязаловки, как-то не очень нравятся. Но тут же ситуация совсем особая. Люди умирают тысячами. Когда еще такое было в мирное время? Тут уж любые меры хороши. Не хотите вакцинироваться - придется заставлять, время уговоров закончилось. Как раз тот случай, когда, как говорится, «надо власть употребить». Ну а что делать, если по-другому не получается?

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи с 39-летним стажем:

- Принудительно - нельзя. Могут быть аллергические реакции. И нужен осмотр разносторонний. Пока гром не грянет, никто не перекрестится. Лично я разъяснительную работу в среде родственников проводил. Моя супруга вакцинировалась, а у меня есть медотвод - тромбоз правой голени.

Павел БОГИНСКИЙ, духовник Центра защиты материнства и детства имени св. Петра и Февронии:

- Считаю, что вакцинация должна быть делом добровольным. Вакцинировался ли я? Ну, я не обязан раскрывать свои медицинские тайны.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:

- Если вакцинировать принудительно, без социального протеста не обойтись. Такое принуждение может вызвать долговременные социальные последствия. Любые ограничения вызывают сначала пассивный, а потом активный социальный протест. Я отношусь к этому спокойно. Я знаю, как реагируют люди на меры принуждения - это вызывает протест. Есть страны с высокой дисциплиной - Китай, Япония. У нас же обязательная вакцинация не пройдет.

МНЕНИЕ

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