«Хлестала кровь, отнялись ноги»: Стали известны подробности гибели женщины-оператора от рук актера Алека Болдуина

Алек Болдуин случайно застрелил оператора Фото: REUTERS

Стали известны подробности смертельного инцидента, произошедшего на съемочной площадке фильма «Ржавчина», где голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю оператора родом из Украины Галину Хатчинс.

По словам режиссера фильма, Джоэла Соуза, который тоже был ранен в ходе происшествия, Болдуин сидел на крыльце церкви и пробовал выхватывать пистолет из кобуры противоположной рукой. Именно в этот момент и произошел роковой выстрел.

Соуз услышал громкий хлопок, а Хатчинс, из-за плеча которой он наблюдал за Болдуином, сразу схватилась за живот и начала пятиться назад.

Женщине помогли лечь на пол, а затем ей резко стало хуже. Галина говорила, что не чувствует ног, она истекала кровью.

Режиссер также рассказал, что в день трагедии на съемочной площадке была неразбериха, так как несколько сотрудников отказались работать из-за сложностей с жильем и оплатой. Именно поэтому съемка велась лишь одной камерой, да и она в момент выстрела оказалась выключена.

– Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, – написал Болдуин на своей странице в Twitter.

Болдуин задавался вопросом, каково убить случайно

Также актер заявил, что находится на постоянной связи с мужем погибшей женщины и готов оказать любую помощь и вдовцу, и осиротевшему 9-летнему сыну Галины.

Примечательно, что 4 года назад Болдуин, прокомментировал в соцсети запись о полицейском, который по ошибке смертельно ранил человека.

- Интересно, каково это - несправедливо убить кого-то, – написал Болдуин в Twitter в сентябре 2017 года.

По едкому замечанию одного из пользователей Twitter теперь актер наверняка утолил свое любопытство.