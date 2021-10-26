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Политика26 октября 2021 14:45

Похищение «скифского золота» прямо сейчас - Европа крадет сокровища Крыма и отдает их Украине

Голландскому суду можно ставить «двойку» по географии и «кол» по совести — он решил передать коллекцию крымских музеев Киеву
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
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Крымские музеи отдали для этой выставки свои самые уникальные экспонаты, не ожидая, что их так нагло ограбят

Крымские музеи отдали для этой выставки свои самые уникальные экспонаты, не ожидая, что их так нагло ограбят

Фото: EAST NEWS

Этот судебный процесс, политизированный до предела, длился 7 лет. И вот 26 октября 2021-го закончился проигрышем России и международной команды адвокатов, отстаивавших право 4 крымских музеев, вернуть в свои экспозиции скифские сокровища.

История началась 6 февраля 2014 года. В Киеве — Майдан. Смута движется в сторону своей победы над разумом и совестью. И в такой непонятной ситуации, правительство Украины, разрешает вывезти заграницу уникальную экспозицию - коллекцию «скифского золота». В амстердамском университетском музее Аланда Пирсона открылась уникальная выставка: «Крым – золото и секреты Черного моря». Крымские музеи отдали для этой выставки свои самые уникальные экспонаты, не ожидая, что их так нагло ограбят. Коллекций лишились: Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, Центральный музей, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".

Тяжба за сокровища началась сразу же, как только Крым ушел в Россию. Украина объяснила свои претензии тем, что это «национальное достояние». Крымские музейщики в ответ заявили, что «правительство Нидерландов гарантировало крымским музеям возврат коллекций». Голландцы, вроде бы, достаточно порядочно заявляют, что задерживают коллекцию до судебного разбирательства. И прячут ее в подвалах-запасниках. Есть большие надежды, что она в целости и сохранности.

Суд начался только в октябре 2016-го.

У крымских музеев есть веские аргументы в свою пользу, если рассматривать дело по справедливости:

- экспонаты нашли крымские археологи в Крыму,

- предметы характеризуют археологические культуры Крыма,

- среди древних артефактов следов самостийной нации «украинец» не обнаружено.

- и вообще, межмузейные договоренности, которые, кстати, контролирует ЮНЕСКО, важнее политики.

Украинская сторона напирала на то, что коллекции были вывезены с разрешения правительства Украины. Голландский суд мог бы учесть, что это правительство было свергнуто в ходе госпереворота.

Дело много лет «тянули»… По мнению вице-президента Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаила Йоффе, договариваться Киев не захотел, так как ему важнее доказать не чье золото, а то, что Крым «входит в состав Украины».

Так и вышло. Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснилась так: «золото происходит из Крыма, но, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году». А Зеленский на радостях написал в Твиттере, что после «скифского золота» вернет и сам Крым. Но не объяснил – как. Может, опять обратится в суд Амстердама, где Украину любят больше правды и закона?

ДОСЬЕ КП

Основу коллекции Скифского золота, которая удерживается в Нидерландах с 2014 года, составляют золотые украшения из Усть-Альминского некрополя. Крымские историки чудом спасли эти предметы от «черных археологов», которые в 90-х годах совершенно перестали стесняться своего занятия. Кроме золотых украшений, в коллекции есть такие уникальные вещи, чудом сохранившиеся в земле, как китайские лаковые шкатулки, которым свыше 2000 лет! Их находка в 2008 году стала настоящей мировой сенсацией.

Всего в коллекции 2 тысячи артефактов.

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