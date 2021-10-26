Похищение «скифского золота» прямо сейчас - Европа крадет сокровища Крыма и отдает их Украине

Крымские музеи отдали для этой выставки свои самые уникальные экспонаты, не ожидая, что их так нагло ограбят Фото: EAST NEWS

Этот судебный процесс, политизированный до предела, длился 7 лет. И вот 26 октября 2021-го закончился проигрышем России и международной команды адвокатов, отстаивавших право 4 крымских музеев, вернуть в свои экспозиции скифские сокровища.

История началась 6 февраля 2014 года. В Киеве — Майдан. Смута движется в сторону своей победы над разумом и совестью. И в такой непонятной ситуации, правительство Украины, разрешает вывезти заграницу уникальную экспозицию - коллекцию «скифского золота». В амстердамском университетском музее Аланда Пирсона открылась уникальная выставка: «Крым – золото и секреты Черного моря». Крымские музеи отдали для этой выставки свои самые уникальные экспонаты, не ожидая, что их так нагло ограбят. Коллекций лишились: Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, Центральный музей, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".

Тяжба за сокровища началась сразу же, как только Крым ушел в Россию. Украина объяснила свои претензии тем, что это «национальное достояние». Крымские музейщики в ответ заявили, что «правительство Нидерландов гарантировало крымским музеям возврат коллекций». Голландцы, вроде бы, достаточно порядочно заявляют, что задерживают коллекцию до судебного разбирательства. И прячут ее в подвалах-запасниках. Есть большие надежды, что она в целости и сохранности.

Суд начался только в октябре 2016-го.

У крымских музеев есть веские аргументы в свою пользу, если рассматривать дело по справедливости:

- экспонаты нашли крымские археологи в Крыму,

- предметы характеризуют археологические культуры Крыма,

- среди древних артефактов следов самостийной нации «украинец» не обнаружено.

- и вообще, межмузейные договоренности, которые, кстати, контролирует ЮНЕСКО, важнее политики.

Украинская сторона напирала на то, что коллекции были вывезены с разрешения правительства Украины. Голландский суд мог бы учесть, что это правительство было свергнуто в ходе госпереворота.

Дело много лет «тянули»… По мнению вице-президента Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаила Йоффе, договариваться Киев не захотел, так как ему важнее доказать не чье золото, а то, что Крым «входит в состав Украины».

Так и вышло. Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснилась так: «золото происходит из Крыма, но, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году». А Зеленский на радостях написал в Твиттере, что после «скифского золота» вернет и сам Крым. Но не объяснил – как. Может, опять обратится в суд Амстердама, где Украину любят больше правды и закона?

ДОСЬЕ КП

Основу коллекции Скифского золота, которая удерживается в Нидерландах с 2014 года, составляют золотые украшения из Усть-Альминского некрополя. Крымские историки чудом спасли эти предметы от «черных археологов», которые в 90-х годах совершенно перестали стесняться своего занятия. Кроме золотых украшений, в коллекции есть такие уникальные вещи, чудом сохранившиеся в земле, как китайские лаковые шкатулки, которым свыше 2000 лет! Их находка в 2008 году стала настоящей мировой сенсацией.

Всего в коллекции 2 тысячи артефактов.