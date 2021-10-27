Пять причин почему Украина решилась ударить Байрактаром по Донбассу

Украина решилась ударить Байрактаром по Донбассу/ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть несколько причин сегодняшнего обострения, и они проявились одновременно, в «серой зоне» линии фронта ДНР в промежутке между населенными пунктами Тельманово и Гранитное.

1. США используют последнюю возможность сорвать запуск "Северного потока-2" и потребовали от Украины - "обострить". При этом США не готовы идти до конца. Им нужно лишь обострение с последствиями для РФ. Украина тоже прекрасно понимает, что с обострением можно не рассчитать и повторить судьбу Грузии в 2008 году, нарвавшись на «Принуждение к Миру». И с Россией, по газу и транзиту, Киеву договориться было бы хорошо. И США ослушаться нельзя. Сложный расклад.

2. Турецкий беспилотник никто не "рекламировал". После Карабаха их можно уже не рекламировать. Это Украина показывала хозяевам этих беспилотников, что умеет с ними обращаться и даже проворачивать какие-то тактические комбинации. В этом были сомнения до сегодняшнего дня.

3. Боялись средств радиоэлектронной борьбы – РЭБ. Боялись ПВО (из Зу-23-2 «Байрактар» можно сбить только случайно). Оказалось, что ПВО и РЭБ, как минимум, прикрывают Донецк и Луганск. По линии фронта (а ее протяженность более 400 км.) беспилотниками летать можно. Летать и поражать цели, как на полигоне. Это выяснили сегодня. Зачем?

4. Масштабного наступления по земле армия Украины не хочет, боится, не способна на это. Был найден промежуточный вариант, обкатанный Западом во множестве стран – от Сербии до Ливии и Сирии. Скорее всего, на Донбассе начнут выдалбливать инфраструктуру – мирную и военную. Осенью 2014, примерно в эти дни, я делал репортаж о подготовке Донецка к отопительному сезону. Был поражен, сколько в городе оказалось котельных с прямыми попаданиями. То есть, они являлись целями для артиллерии Украины и диверсионных групп с минометами, которые тогда свободно лазали по Донецку. Но, кроме котельных есть более интересные объекты для разрушения, называть их не буду. Расчет на то, что Россия может счесть недостаточным поводом для "принуждения к миру" Украины, разрушение каких-то котельных и трансформаторных будок. Европа не поймет. А исход нелояльного населения с Донбасса будет только на руку Украине, благо у них есть российские паспорта и через границу всех пропустят.

С такой же целью Украина долбила по Славянску хаотично из артиллерии – чтобы очистить зону боевых действий от мирных жителей. Но, сначала в Славянске вырубили все городские блага: я полтора месяца прожил в этом городе без воды и света - там осталось 15% жителей. Все убежали сами из мертвого города. Киев такой же расклад на Донбассе вполне устроит: территории есть, а ваты и сепаров нет - сами выехали. Те, кто остались - "свои", их можно отфильтровать, наказать и украинизировать. Другого выхода из этой патовой ситуации Украина не имеет. Все пораженные цели будут объявлены «российскими позициями», как уже сообщил нам, комментируя сегодняшнее обострение, украинский Генштаб.

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