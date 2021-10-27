Олег Газманов предложил закрыть "Ельцин Центр", а противников вакцинации - изолировать от общества

Олег Газманов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олег Газманов вслед за Андреем Губиным и Татьяной Булановой принял участие в звездном спецпроекте Радио "Комсомольская правда". Повод для разговора оказался приятным: по результатам опроса ВЦИОМ, народный артист стал певцом года, обойдя Басту, Лепса, Киркорова и других коллег. Однако, и по проблемным темам "есаулу" тоже нашлось, что сказать. Так, оказалось, что его раздражают антипрививочники, которые ставят под угрозу здоровье окружающих.

- Моя мама была врачом-терапевтом и даже на "скорой" работала, спасала людей. Поэтому я всегда был сторонником прививок, - признался Газманов. - У меня вакцинировалась вся семья. Мы с женой и дочкой переболели еще в первую волну. И если бы тогда была вакцина, я бы обязательно привился. Я не понимаю людей, которые отказываются это делать. Странные! Такое ощущение, что грамотность в стране резко упала - люди не хотят думать.

Я считаю, что антиваксеров вообще нужно удалять из общества. Вот представьте, эпидемия. Человек заболел оспой или чумой, но заявляет: "А я все равно поеду в метро". Ну зачем это надо? Сам болеет, да еще и других заражает. Я считаю, нужно действовать более жестко и сделать всё (прививочную кампанию. - Ред.) за два-три месяца, а не за несколько лет. Сейчас выживает не сильнейший, а умнейший - это тот, кто сделал прививку.

Кроме того, в список раздражающих факторов звезды попал культурно-образовательный "Ельцин Центр" в Екатеринбурге, на площадках которого с момента открытия в 2015 году регулярно проходят лекции, выставки, фестивали и другие события.

- Я бы закрыл "Ельцин Центр", 100 процентов, - категорично высказался Олег Газманов. - Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова! Молодец Самойлов, что открыто это все рассказал (лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов на днях жестко раскритиковал либеральных взгляды и заявил, что центр занимается антигосударственной контрпропагандой. - Ред.). И вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ. Ребята, але, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню. Я думаю, умные люди меня поймут.

По словам певца, образование, культура и особенно поп-музыка, в пандемию сильно пострадали.

- Еле-еле выживаем, - вздохнул артист. - Я никого из музыкантов не уволил, приходится всем платить из своих сбережений, чтобы группа не развалилась. Государство помогает предприятиям, театры получают деньги, а популярная музыка, у которой самая большая аудитория, сегодня брошена. Многие дебилы, когда я рассказываю, как нам тяжело, высказываются в духе: "Вот Газманов бабла нарубил...". Да не вопрос, я 53 года на сцене, я заработал денег и проживу. Но огромное количество музыкантов рангом пониже уйдут в таксисты и больше не вернутся в музыку. И только потом мы ощутим этот провал и пустоту.