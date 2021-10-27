Актёры извинились перед волонтёрами за Светлану Светличную

После загадочного исчезновения 81-летняя Светлана Светличная нашлась в студии программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Такая циничная борьба за рейтинг и собственную популярность вызвала возмущение не только у обывателей, телезрителей, поклонников (надеемся, бывших) Светланы Светличной, но и ее коллег. К поиску подключились волонтеры-спасатели из «Лизы Алерт», по всей Москве были расклеены 2 тысяч объявлений: помогите найти Светлану Светличную. Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с её исчезновением.

Руководитель Гильдии актеров кино России Валерия Гущина несколько дней не спала (у Валерии Александровны, на минуточку, больное сердце), переживала вместе со всей страной, куда делась Светличная. Понимая, что актриса внешне очень заметная, Валерия Гущина не надеялась, что Светличную найдут живой и здоровой. И то верно: как может 81-летняя бабушка, которая ходит по городу в шляпе и мини-юбке, слоняться где-то пять дней незамеченной? И она-таки в конце концов нашлась. Пришла вся такая на позитиве в программу «Прямой эфир» к Андрею Малахову. Это был ее бенефис. Светличная и сама сказала: «Вы все порадовали меня. Сегодня я встретила своих коллег, с которыми училась во ВГИКе (они тоже были приглашены на ток-шоу – Ред.). Это главное. Андрюша, вы мне устроили сегодня сюрприз. У меня теперь меньше вопросов, зачем я живу?»…

Единственный человек, который извинился за этот «бенефис» Светличной, - Валерия Гущина. Она, разумеется, ни при чем. Она тоже жертва этой возмутительной мистификации. Вот её обращение:

«5 дней октября потрясли всех – пропала заслуженная артистка России Светлана Светличная! И вдруг она нашлась! Нашлась не теряясь… Я согласна с теми, кто считает, что творческий вечер, в т.ч. и с С.Светличной лучше проводить не на фоне борьбы двух титанов ток-шоу главных ТВ каналов страны.

Я от имени тех, кто искренне переживал, прошу прощения у всех волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», которым телевидение вряд ли предложит в виде оплаты любой санаторий, хотя они честно искали актрису».

И да… Пока Лиза Алерт искала "пропавшую" актрису (известную публике в основном по небольшой роли женщины с низкой социальной ответственностью Анны Сергеевны, которая произносит единственную фразу: «Не виноватая я, он сам пришел!"), реально пропадали другие люди. Но волонтеры искали не их, а Светличную.

"И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», - сообщил глава поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. И кто теперь за это ответит?..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Светличная объяснила причину своего исчезновения: «Меня просто размазали…»

После таинственного исчезновения 81-летняя актриса пришла к Андрею Малахову в программу «Прямой эфир» (подробности)