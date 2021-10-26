Светлана Светличная объяснила причину своего исчезновения: «Меня просто размазали…»

Светлана Светличная Фото: Борис КУДРЯВОВ

Два дня шли поиски Светланы Светличной. Накануне сын актрисы Алексей Ивашов подал заявление в полицию о пропаже своей звездной матери. К поиску подключились волонтеры, по всей Москве расклеили 2 тысячи объявлений: помогите найти Светличную. Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с её исчезновением.

А она, оказывается, уехала на съемки в ток-шоу на канале «Россия». И задержалась там на несколько дней. Теперь телевизионщики прокачивают версию, что актрисе будто бы стало плохо, у нее закружилась голова, ей вызвали скорую, сделали уколы...

За несколько дней до этой загадочной истории у Светличной случился неприятный разговор с её невесткой Ольгой.

- Меня размазали…Я не хочу с невесткой встречаться и не хочу с ней общаться, - не вдаваясь в подробности сообщила Светличная в гостях у Малахова. Программа называлась «Я хочу, чтобы меня защитили».

- У Маши (внучка актрисы), Светы и Оли (невестка) всегда были сложные отношения, - пояснила актриса Наталья Гвоздикова. Она тоже пришла на эфир.

Как стало понятно, эти сложные отношения обострились после переезда Светличной в новую квартиру. 7 октября она поселилась в новостройке недалеко от метро «Преображенская площадь». Живет теперь на 15-м этаже. Как будто бы была этому рада. Большая, современная, просторная квартира. Рядом с домом сына. Так удобней для всех. Но потом началось…

- Это не мои стены, я чужая в них, я хотела [покончить с собой], - жаловалась Светличная. - Женщина не должна жить одна…

Родные пытались создать ей лучшие условия, а получилось, что ей поменяли привычную среду обитания на новую. И Светличной от этого стало плохо. Чтобы привлечь к себе внимание соседей, она разбрасывала в подъезде записки такого содержания: «Меня никуда не выпускают. После удара по голове, мне трудно».

В кафе рядом с домом она встретила добрую девушку Пелагею Летунову (может, эта неслучайная встреча, а «домашняя заготовка» телевизионщиков). По словам Пелагеи, Светличная ей сказала, что покончит с собой, если с ней не поговорит Андрей Малахов. Но до Малахова Светлана Афанасьевна позвонила своей невестке Ольге. И та якобы грубо с ней поговорила и даже угрожала.

- Светлана Афанасьевна жаловалась, что находится взаперти, как заложница, и не может выйти из дома (а как же встреча в кафе?). Ей в новом доме одиноко. Она плакала, просила: «Позвоните Андрюше», - рассказала Пелагея в программе «Прямой эфир».

Наконец, в студии появилась и сама Светлана Светличная, живая и невредимая.

- Я продала старую квартиру в Ясеневе. И переехала в новый дом. Но это не мой дом. Я плохо там сплю. Чувствую себя одиноко. А ту свою прежнюю квартиру я очень любила...

- Но вы все порадовали меня сегодня, - рассказала Светличная. – Я встретила своих коллег, с которыми училась во ВГИКе. Это главное. Андрюша, вы мне устроили сюрприз. У меня теперь меньше вопросов, зачем я живу?

В конце программы актриса сделала обращение:

- Жизнь тебе нравится, когда тебя окружают добрые дети. С Олегом (младшим сыном) я жила бы до 100 лет. С Алешей (старшим сыном) мне сложно. У Алеши было три инсульта. Мне не хватает его тепла, не хватает его любви. Не имеет права сын Владимира Ивашова жить, как он хочет. Потому что у него есть мама, которая заслужила доброго слова. Мама бережет свое чадо как зеницу ока. И ребенок должен соответствовать тому, что у него есть мама…

Из всего этого можно сделать вывод: Светлане Светличной остро не хватает внимания. И она его добивается любым способом, даже таким оригинальным с привлечением волонтеров, телеканалов и самого Александра Бастрыкина.

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