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27 октября 2021 14:40

Ариадна Бажова-Гайдар: Спасибо, «Комсомолка», что не забываете Гайдаров

Вдова Тимура Гайдара и мама Егора Гайдара - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Ариадна Бажова-Гайдар

Ариадна Бажова-Гайдар

Фото: Александр ГАМОВ

Во вторник, 26 октября, исполнилось 80 лет со дня гибели знаменитого советского писателя и военкора «Комсомольской правды» Аркадия Гайдара. Эта печальная дата и стала поводом для моего звонка Ариадне Павловне. (Напомню, она - дочь Павла Бажова, русского советского писателя, автора знаменитых уральских сказов...)

-... Ариадна Павловна, неделю назад я вам звонил, но была очень плохая связь, не успел вот сказать, что редакция «Комсомольской правды» теперь переехала со Старого Петровско-Разумовского проезда на улицу Новодмитровскую. И мы, естественно, увезли с собой и стелу работы Эрнста Неизвестного, где среди других фамилий наших военкоров, погибших в Великую Отечественную, выбита и фамилия Аркадия Гайдара.

Во вторник, 26 октября, исполнилось 80 лет со дня гибели знаменитого советского писателя и военкора «Комсомольской правды» Аркадия Гайдара.

Во вторник, 26 октября, исполнилось 80 лет со дня гибели знаменитого советского писателя и военкора «Комсомольской правды» Аркадия Гайдара.

Фото: РИА Новости

- Да, да...

- И, когда Егор Тимурович к нам в «Комсомолку» приезжал, а это было пару раз, он останавливался около стелы. 26 октября - это же была такая - особая, дата для Тимура Аркадьевича.

- Конечно.

- Обычно же ваши внуки - и Пётр, и Павел - ездили в эти дни в Арзамас, на родину Аркадия Петровича. А как в этот раз?

- Нет, в этот раз не поехали. Никто их не приглашал.

- Просто, видите, сейчас - в связи с пандемией…

- …да, да, все изменилось. И я вот не знаю, будем ли мы отмечать день рождения Егора. (Родился 19 марта 1956 г. - А.Г.) Тоже как это будет - неизвестно. День его смерти... (Егор Гайдар скончался 16 декабря 2009 г. - А. Г.) Обычно-то отмечали всегда.

Ну, а то, что память о Гайдаре жива - это точно… Хотя, сейчас в связи с этими событиями, все приутихло.

Памятная стела работы Эрнста Неизвестного, посвященная погибшим во время Великой Отечественной войны журналистам газеты "Комсомольская правда".

Памятная стела работы Эрнста Неизвестного, посвященная погибшим во время Великой Отечественной войны журналистам газеты "Комсомольская правда".

Фото: Иван МАКЕЕВ

- «Российская газета» сегодня опубликовала интервью с писателем Борисом Камовым, автором книги «Партизанской тропой Гайдара».

- Правда? А я не знала. Сейчас закажу ребятам, чтобы немедленно купили.

- В интернете можно найти.

- Да, в интернете тоже я могу.

- А вы туда заходите?

- Да, да.

- И ещё на некоторых сайтах я видел заметки на эту тему.

И обычно в такие дни мы с вами всегда вспоминаем ваших ребят, кто какую диссертацию защитил и так далее. Как сейчас?

- Лучше всех, конечно, сейчас вспомнить Тимурочку - какой он был замечательный человек и как он берег память об отце. И всю жизнь прожил, в общем, между Гайдаром-старшим и Гайдаром-младшим. Это же Тимур так шутил, что неизвестно - что уж я делал «в промежутке».

А он объездил весь свет, воевал на всех фронтах. Вот что он делал.

А вот не написал книгу, которую хотел. Она так и называлась - «Вертикаль». Вертикаль жизни. Но - не успел. Я вот тоже себя, конечно, ругаю - за то, что не написала ни о Бажовых, ни о Гайдарах как следует…

- Тем не менее, вы много популяризировали: Тимур Аркадьевич - Гайдара, вы - Бажова.

- Ну, в общем, старалась, старалась.

Ну а мальчики мои все работают, работают хорошо, я в их дела не вникаю, все это для меня слишком сложно. Они прибегают - да, бабушка, да, бабушка, а, да, да… В руках компьютер… да, бабушка, я тебя слушаю, да, да, да. Вот так сейчас происходит общение.

- Я помню, что Тимур Аркадьевич говорил, что да, между двумя Гайдарами... И, тем не менее, он достойно себя представлял…

- Достойно, достойно он прожил жизнь. О нем много хорошего можно было сказать, он много хорошего сделал в жизни своей.

- Конечно. А мне запомнилось, Тимур Гайдар же никому не давал интервью, а когда я ему «скопированную» в детстве свою подпись - «под Аркадия Гайдара» - и она у меня до сих пор - показал... Он удивился и тогда, помните, «Егоркино время» - целая полоса в «Комсомолке» была, когда Егор Тимурович возглавлял правительство… Я и ему тоже свой «гайдаровский автограф» показывал.

Семья Гайдаров

Семья Гайдаров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да, Саша, я помню, как мы с вами познакомились.

- Знаете, мне повезло - я застал в живых Бориса Сергеевича Буркова, который был главным редактором нашей газеты в годы войны. Именно он выдал Гайдару удостоверение военкора. После этого Аркадий Петрович уехал в Киев. Когда обстановка там сильно осложнилась, Бурков потребовал от Гайдара вернуться в Москву. Но он отказался...

- Спасибо, Саша, вам, «Комсомолке», что не забываете Гайдаров...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Аркадий Гайдар ушел на фронт в июле 1941-го - в качестве военного корреспондента «Комсомольской правды».

«Гайдар ходил в разведку за «языком», участвовал в прорыве из кольца окружения, спас командира батальона от верной гибели, - рассказывал бывший главред «Комсомольской Правды» Борис Панкин. - Публикация военного корреспондента «Комсомольской правды» Аркадия Гайдара появилась на страницах газеты 8 августа 1941-го. Очерк назывался «У переправы». Чуть позже Гайдар стал комендантом на Каневском мосту. Через несколько дней «Комсомольская правда» опубликовала очерк «Мост». Затем - «У переднего края», а также «Ракеты и гранаты». Читатели не знали, что главным героем этих рассказов был сам автор. А когда его и других журналистов срочно отозвали обратно, Аркадий Петрович отказался покидать осажденный Киев».

Гайдар ушел в партизаны.

26 октября 1941-го недалеко от села Лепляво Каневского района Черкасской области, рядом с железнодорожной насыпью, группа разведчиков, среди которых был и военкор «Комсомолки», наткнулась на немецкую засаду. Гайдар первым увидел немцев и успел крикнуть: «Ребята, немцы!». И был убит пулеметной очередью. Это спасло жизнь товарищам - Гайдара - они успели уйти.

Ариадна Бажова-Гайдар: Спасибо, «Комсомолка», что не забываете Гайдаров

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