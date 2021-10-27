Ариадна Бажова-Гайдар: Спасибо, «Комсомолка», что не забываете Гайдаров

Ариадна Бажова-Гайдар Фото: Александр ГАМОВ

Во вторник, 26 октября, исполнилось 80 лет со дня гибели знаменитого советского писателя и военкора «Комсомольской правды» Аркадия Гайдара. Эта печальная дата и стала поводом для моего звонка Ариадне Павловне. (Напомню, она - дочь Павла Бажова, русского советского писателя, автора знаменитых уральских сказов...)

-... Ариадна Павловна, неделю назад я вам звонил, но была очень плохая связь, не успел вот сказать, что редакция «Комсомольской правды» теперь переехала со Старого Петровско-Разумовского проезда на улицу Новодмитровскую. И мы, естественно, увезли с собой и стелу работы Эрнста Неизвестного, где среди других фамилий наших военкоров, погибших в Великую Отечественную, выбита и фамилия Аркадия Гайдара.

Во вторник, 26 октября, исполнилось 80 лет со дня гибели знаменитого советского писателя и военкора «Комсомольской правды» Аркадия Гайдара. Фото: РИА Новости

- Да, да...

- И, когда Егор Тимурович к нам в «Комсомолку» приезжал, а это было пару раз, он останавливался около стелы. 26 октября - это же была такая - особая, дата для Тимура Аркадьевича.

- Конечно.

- Обычно же ваши внуки - и Пётр, и Павел - ездили в эти дни в Арзамас, на родину Аркадия Петровича. А как в этот раз?

- Нет, в этот раз не поехали. Никто их не приглашал.

- Просто, видите, сейчас - в связи с пандемией…

- …да, да, все изменилось. И я вот не знаю, будем ли мы отмечать день рождения Егора. (Родился 19 марта 1956 г. - А.Г.) Тоже как это будет - неизвестно. День его смерти... (Егор Гайдар скончался 16 декабря 2009 г. - А. Г.) Обычно-то отмечали всегда.

Ну, а то, что память о Гайдаре жива - это точно… Хотя, сейчас в связи с этими событиями, все приутихло.

Памятная стела работы Эрнста Неизвестного, посвященная погибшим во время Великой Отечественной войны журналистам газеты "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

- «Российская газета» сегодня опубликовала интервью с писателем Борисом Камовым, автором книги «Партизанской тропой Гайдара».

- Правда? А я не знала. Сейчас закажу ребятам, чтобы немедленно купили.

- В интернете можно найти.

- Да, в интернете тоже я могу.

- А вы туда заходите?

- Да, да.

- И ещё на некоторых сайтах я видел заметки на эту тему.

И обычно в такие дни мы с вами всегда вспоминаем ваших ребят, кто какую диссертацию защитил и так далее. Как сейчас?

- Лучше всех, конечно, сейчас вспомнить Тимурочку - какой он был замечательный человек и как он берег память об отце. И всю жизнь прожил, в общем, между Гайдаром-старшим и Гайдаром-младшим. Это же Тимур так шутил, что неизвестно - что уж я делал «в промежутке».

А он объездил весь свет, воевал на всех фронтах. Вот что он делал.

А вот не написал книгу, которую хотел. Она так и называлась - «Вертикаль». Вертикаль жизни. Но - не успел. Я вот тоже себя, конечно, ругаю - за то, что не написала ни о Бажовых, ни о Гайдарах как следует…

- Тем не менее, вы много популяризировали: Тимур Аркадьевич - Гайдара, вы - Бажова.

- Ну, в общем, старалась, старалась.

Ну а мальчики мои все работают, работают хорошо, я в их дела не вникаю, все это для меня слишком сложно. Они прибегают - да, бабушка, да, бабушка, а, да, да… В руках компьютер… да, бабушка, я тебя слушаю, да, да, да. Вот так сейчас происходит общение.

- Я помню, что Тимур Аркадьевич говорил, что да, между двумя Гайдарами... И, тем не менее, он достойно себя представлял…

- Достойно, достойно он прожил жизнь. О нем много хорошего можно было сказать, он много хорошего сделал в жизни своей.

- Конечно. А мне запомнилось, Тимур Гайдар же никому не давал интервью, а когда я ему «скопированную» в детстве свою подпись - «под Аркадия Гайдара» - и она у меня до сих пор - показал... Он удивился и тогда, помните, «Егоркино время» - целая полоса в «Комсомолке» была, когда Егор Тимурович возглавлял правительство… Я и ему тоже свой «гайдаровский автограф» показывал.

Семья Гайдаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да, Саша, я помню, как мы с вами познакомились.

- Знаете, мне повезло - я застал в живых Бориса Сергеевича Буркова, который был главным редактором нашей газеты в годы войны. Именно он выдал Гайдару удостоверение военкора. После этого Аркадий Петрович уехал в Киев. Когда обстановка там сильно осложнилась, Бурков потребовал от Гайдара вернуться в Москву. Но он отказался...

- Спасибо, Саша, вам, «Комсомолке», что не забываете Гайдаров...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Аркадий Гайдар ушел на фронт в июле 1941-го - в качестве военного корреспондента «Комсомольской правды».

«Гайдар ходил в разведку за «языком», участвовал в прорыве из кольца окружения, спас командира батальона от верной гибели, - рассказывал бывший главред «Комсомольской Правды» Борис Панкин. - Публикация военного корреспондента «Комсомольской правды» Аркадия Гайдара появилась на страницах газеты 8 августа 1941-го. Очерк назывался «У переправы». Чуть позже Гайдар стал комендантом на Каневском мосту. Через несколько дней «Комсомольская правда» опубликовала очерк «Мост». Затем - «У переднего края», а также «Ракеты и гранаты». Читатели не знали, что главным героем этих рассказов был сам автор. А когда его и других журналистов срочно отозвали обратно, Аркадий Петрович отказался покидать осажденный Киев».

Гайдар ушел в партизаны.

26 октября 1941-го недалеко от села Лепляво Каневского района Черкасской области, рядом с железнодорожной насыпью, группа разведчиков, среди которых был и военкор «Комсомолки», наткнулась на немецкую засаду. Гайдар первым увидел немцев и успел крикнуть: «Ребята, немцы!». И был убит пулеметной очередью. Это спасло жизнь товарищам - Гайдара - они успели уйти.

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