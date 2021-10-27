«Ледниковый период»: Милохин и Медведева экстренно заменили номер за пару дней до съемок. Цискаридзе разнес, Навка сравнила его с Исинбаевой

В целом номер судьям понравился, даже со скидкой на скорые сроки подготовки. Фото: Максим ЛИ

Самый популярный ледовый проект страны продолжается. И в пятом выпуске участники шоу подготовили массу сюрпризов. Тема — наше кино. Каждая пара вместе с хореографами придумала оригинальный номер на музыку из золотого фонда советской киноклассики: «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Табор уходит в небо» и других.

Фото: Максим ЛИ

Труднее всего пришлось Дане Милохину и Евгении Медведевой. Ведь им пришлось экстренно менять номер за несколько дней до съемки. Поначалу пара репетировала номер на музыку Альфреда Шнитке из фильма-сказки Александра Митты «Сказка странствий». Но что-то пошло не так, и выступление никак не складывалось, не ложилось на душу блогеру и фигуристке. Пришлось срочно искать замену. Тогда Илья Авербух и предложил Дане и Жене станцевать на льду под песню «Журавль по небу летит», которую Александр Хочинский при участии Валерия Золотухина исполнял в экранизации повести Аркадия Гайдара «Бумбараш» в 1972 году.

Фото: Максим ЛИ

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Для этого Милохин примерил военную форму, а Медведева — широкую юбку и белую рубаху. Как и в советском фильме, Женя кормила Даню — правда, не из каски, а из железной миски. В финале выступления было даже нечто, похожее на поцелуй.

В целом номер судьям понравился, даже со скидкой на скорые сроки подготовки. Но Николай Цискаридзе, который вместе с Леонидом Ярмольником выступил в качестве приглашенного судьи, остался недоволен.

Фото: Максим ЛИ

— Я стараюсь объективно оценивать то, что вижу, — отметил он. — Жаль, что я не присутствовал на предыдущих соревновательных днях, чтобы оценить прогресс Дани. В артистизме Женя была гораздо убедительнее, это я выразил в своей оценке. Мои коллеги оказались добрее и впечатлились больше.

«Ледниковый период», Первый, пятница, 17.35

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