Пугачева, Манижа и рэп: Стало известно, какую музыку слушали Пересильд и Шипенко перед вылетом в космос

Проект «Вызов» презентовали в Дубае на международном конгрессе по астронавтике. Фото: Роскосмос

17 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким вернулись из космоса с 30 терабайтами отснятого на МКС фильма «Вызов». А 27 октября на Международном астронавтическом конгрессе в Дубае Роскосмос презентовал этот просветительский проект. На прямом включении из Москвы были и Пересильд с Шипенко.

Ничего нового у Юлии Пересильд и Клима Шипенко, выходивших на связь из Москвы, не спросили. Общие впечатления, «в чем ваш секрет», бла-бла-бла.

Однако под конец презентации, в ходе которой глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскрыл глобальную затею проекта, Пересиль и Шипенко озвучили плейлист, под который готовились к вылету на орбиту, когда сели в корабль «Союз МС-19» вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Актрисе и режиссеру разрешили выбрать по несколько треков для совместного прослушивания вместо тишины во время ожидания старта.

- Меня поддерживала одна из песен моей дочери, - вспомнила Юлия. - Еще Алла Пугачева («Звездное лето») и Манижа (Russian Woman). А еще, конечно, слушали «Траву у дома».

- У меня был больше ганста-рэп, - без расшифровки объяснил Шипенко. Видимо, треки американских представителей хип-хопа.

Космонавт Антон Шкаплеров, доставивший киноэкипаж на МКС, до этого рассказывал, что открывать плейлист будет композиция из мультика про «Антошку» из киножурнала «Веселая карусель» - детская песенка Владимира Шаинского и Юрия Энтина 1969 года, где поется «дили-дили, трали-вали».