«Раз судьба...» Во время проблемной стыковки к МКС Юлия Пересильд вспомнила про завещание для дочек

Актриса Юлия Пересильд. Фото: Кадр видео

17 октября завершилась первая в истории киноэкспедиция на МКС. Космонавт Олег Новицкий в корабле «Союз МС-18» доставил режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд на землю с отснятым материалом для фильма «Вызов». После участники экипажа отправились в профилакторий для полноценного восстановления. Но для программы «Время» сделали исключение и пришли, чтобы рассказать, что такое космос.

КАК ВСТРЕТИЛИ ДОМА

Юлия ПЕРЕСИЛЬД: «Не знаю, Клим, ты расскажешь как у тебя. У меня девчонки, которые так стоически переносили, вроде бы веселились и как-то подбадривали всех вокруг в том числе, они вот сегодня разрыдались. Точнее не сегодня, а ночью они все такие расплакались, расчувствовались уже. Мне что-то кажется, что поплакать можно будет, когда мы доснимем последний кадр фильма, потому что все равно для нас как бы, несмотря на то, что это серьезная такая, масштабная часть этого проекта, она как бы закончена, для нас все равно финалом будет, конечно, это фильм. А, может быть, на премьере уже».

Клим ШИПЕНКО: «У меня все радовались, слез пока не было. Может они в какой-то момент тоже начнутся, но пока все хорошо. Все были очень рады. Мы, действительно, дома не были больше месяца».

Режиссер Клим Шипенко Фото: Кадр видео

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ВО ВРЕМЯ ПРИСТЫКОВКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Юлия ПЕРЕСИЛЬД: «Как-то так чуть-чуть, немножко не то вроде бы. И дальше там Антон спрашивает, они какое-то время молчат. И вот в этот момент мы друг на друга с Климом так посмотрели, что я буду помнить этот взгляд всю жизнь. Мы так посмотрели, и у меня в голове так пронеслось: «Ну, письма девочкам я оставила. Бывает и так. Ведь это [внезапная гибель] могло быть где-то и в обычных местах, и вообще. Раз судьба…» И у меня они [мысли] так быстро пронеслись. И я говорю: «Антон, я готова рассчитать». Что рассчитать — я не знаю, но вот в таком жутком ступоре я сказала: «Если что, я готова помочь». И дальше связь с Землей мы потеряли».

Клим ШИПЕНКО: «Я не то, чтобы сейчас хочу казаться прямо смелым. Я был уверен, что Антон знает, как это делается. Он большой профессионал, он отрабатывал ручные стыковки, я лично видел, как он просто сидел за этим тренажером и прямо ручки постоянно двигал, и у него все это получалось. Все-таки станция не крутилась, как в моем другом фильме («Салют-7»), по всем осям. Станция была на месте как бы, корабль он контролировал. В принципе, да, я прекратил снимать, мы с Юлей переглянулись. Я думаю: «Юль, ну, ничего высчитывать не надо все-таки, давай просто помолчим, просто как бы дадим Антону сконцентрироваться и сделать то, что он делал то, что он умеет делать». Про завещания, письма я, честно сказать, не думал».

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ СЪЕМКИ В КОСМОСЕ

https://www.instagram.com/p/CVIM61HjpZD/

Клим ШИПЕНКО: «Все сцены, которые я там снял, для меня были открытием. Я когда про них думал на Земле, я их представлял определенным образом. А когда мы их начинали снимать, космос постоянно дарил нам какие-то чудеса в кадре. Или это было неожиданное расположение Юли и Антона или Олега в кадре. Точно на Земле это не сделаешь. Постоянные были такие открытия каждой сцены. Она чем-то открывалась неожиданным. Или, казалось бы, кадр простой: Юлия находится около иллюминатора. За иллюминатором происходит закат. Вдруг этот закат начинает такими цветами переливаться и все это отражается на лице Юли. Я понимаю, что если бы я снимал это на Земле, я бы, наверное, так не придумал бы, наверное, это сделать. Я спал в модуле СИМ-2. И эта камера рядом со мной была прикреплена на веревочке и также спала. И у меня было ощущение абсолютно единство с этим девайсом».

Корабль «Союз МС-18» доставил режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд на землю с отснятым материалом для фильма «Вызов». Фото: Кадр видео

ЧТО ТАКОЕ КОСМОС

Юлия ПЕРЕСИЛЬД: «Я вообще буду скучать. Вы сейчас показываете эти кадры, я смотрю на всех наших иностранных друзей и на наших ребят. Я так понимаю, что мы все равно как бы совершенно из разных сфер, мы разойдемся, ну, на 12 апреля, может, будем встречаться. Но вообще, конечно, этот опыт за 12 дней, тысячу терабайт влилось информации разной совершенно. Если бы не Антон Шкаплеров, если бы не Олег [Новицкий], не Петя Дубров (космонавты российского сегмента МКС), вряд ли у нас бы получилось сделать то, что мы все-таки в результате сделали. А если говорить про нашу планету? Очень мечталось бы мне искренне, чтобы вот то, что мы отсняли там, чтобы это вот люди посмотрели на это, прочувствовали, потому что на самом деле столько фотографий я видела перед тем, как готовилась, только я видела вроде бы из каких-то кусочков видео. Но когда ты это видишь через иллюминатор, когда ты видишь все эти изменения, которые происходят, это, конечно, ни с чем не сравнимое ощущение. Очень по-матерински хотелось сделать так — вот просто обнять этот шарик и сказать: «Боже, как это прекрасно!»

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