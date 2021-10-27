Марина Зудина о назначении Хабенского худруком МХт им. Чехова: "Это и мой праздник!"

Актриса Марина Зудина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Среди первых его поздравила актриса Марина Зудина. Она написала у себя в Инстаграме: «Константин Хабенский - Новый Худрук МХТ!!!!! Поэтому пусть лица артистов МХТ им Чехова сияют всеми возможными фильтрами)!! Искренне рада за весь коллектив театра!!! Я не являюсь актрисой этого театра, но это и мой ПРАЗДНИК!!!!»

Марина Зудина играла с Хабенским в спектакле Константина Богомолова «Чайка». Она – Ирину Аркадину, Хабенский – ее любовника, беллетриста Тригорина.

Вместе с Зудиной порадовался за Хабенского актер и режиссер Филипп Янковский. Как мы помним, Хабенский снимался в одной из главных ролей в фильме Янковского «Статский советник». Они дружат.

Другие актеры пока не спешат комментировать назначение Хабенского в соцсетях. И это не удивляет: актеры обычно сдержанны на искренние поздравления друг друга. О том, что в МХТ им.Чехова грядет смена власти «КП» писала еще две недели назад. Тогда же мы назвали две кандидатуры на пост худрука: это Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Константин Хабенский стал новым худруком МХт им. Чехова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наш собеседник из числа сотрудников театра высказал опасение, что назначение Хабенского может привести к очередному расколу Художественного театра. Мол, амбициозные артисты его поколения, а таких немало, скажут: почему Хабенский, а не я. И первый, кто так может сказать, - его лучший друг Михаил Пореченков. К тому же Хабенский – довольно жесткий человек.

Но мы надеемся, что твёрдый характер Хабенского только пойдет на благо.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Хабенский сменил Сергея Женовача на должности художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова. Женовач уходит из Художественного театра по собственному желанию. Но продолжает руководить Студией театрального искусства.

Сергей Женовач возглавил МХТ имени А. П. Чехова в апреле 2018 года после смерти Олега Табакова. За время его руководства выпущено более 10 премьер, три из которых – в его постановке.

Константин Хабенский дебютировал на сцене Художественного театра в 2002 году, в 2003-м вступил в труппу МХТ имени А. П. Чехова.

В Министерстве культуры отметили, что новому руководству предстоит продолжить развитие богатых традиций МХТ и предложить зрителю новые творческие проекты: «Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности».