Каждый отказ от прививки бьет по экономике: Почему бизнес и профсоюзы требуют обязательной вакцинации сотрудников

Dсе чаще раздаются требования о введении обязательной вакцинации — причем со стороны бизнеса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 28 октября в Москве и Московской области вводятся ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса. На всех предприятиях и организациях, за исключением тех, которые обеспечивают работу городской инфраструктуры, объявлены выходные дни. На остальных введен максимальный режим удаленной работы. Ограничения введены до 7 ноября. В некоторых регионах подобные меры уже действуют.

Параллельно все чаще раздаются требования о введении обязательной вакцинации — причем со стороны бизнеса. Требование предпринимателей поддержали и профсоюзы. Почему — kp.ru объяснил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михил Шмаков.

«Вакцинация — вопрос охраны труда»

- Обязательная вакцинация нужна! - твердо заявил kp.ru Михил Шмаков. - И тут для меня вопрос не в потерях бизнеса - пусть это они сами считают. Для меня вопрос в охране труда. Если на сотню работников 10 не вакцинированных — то они могут вывести из строя как минимум на две недели всех своих товарищей по цеху. Еще в июле я и Шохин (Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин — ред.) как координаторы сторон в Российской трехсторонней комиссии, обратились ко всем работающим вакцинироваться, к работодателям, чтобы они все это организовывали, а к правительству - чтобы оно приняло решение об обязательной вакцинации.

- А кто не хочет?

- Кто не хочет вакцинироваться — пусть сидит дома и не заражает других. Если условный Сидоров не прошел вакцинацию, то все — он не допускается до рабочего места. Это как наличие необходимых средств защиты. Если их нет, то работник не допускается — есть такое правило. Вот и прививка — это такое же защитное средство. В Рязанской области недавно взорвался цех по произвоству пороха. Надо еще разбираться, но с большой долей вероятности могу сказать, что там были нарушены правила техники безопасности. Думаю, что не всеми 17-ю погибшими, а одним-двумя работниками. Но погибли все. И с ковидом то же самое. Это опасность для всей нации. Если пустить на самотек, многие погибнут. Для руководства страны это чрезвычайная ситуация, и они должны предотвратить массовую гибель людей. По 1000 человек вдень умирают — в Афганистане таких потерь не было.

Бизнес за вакцинацию, но ему не хватает денег

За обязательную вакцинацию выступают и бизнес-сообщества.

- Мы уже выходили с инициативой, чтобы включить прививку от коронавируса в календарь прививок определенных отраслей, - завил kp.ru президент «Деловой России» Павел Титов (в пресс-службе ДР «Комсомолке» сообщили, что такие прививки носят обязательный характер). - Вопрос в трудовом законодательстве.

Однако есть и другой вопрос: кто за это будет платить. Деловые люди считают, что неправильно вешать все расходы только на них.

- Мы сейчас находимся в постоянной коммуникации с предпринимателями из сфер ритейла, общепита и гостиничного бизнеса, и тезис, который постоянно звучит – это то, что вакцинация — да, единственное работающее решение, - продолжил Титов. - Но это не должно целиком падать на плечи предпринимателя. Сейчас обязательство по вакцинации возложено на работодателей, и некоторые низкомаржинальные отрасли с этими издержками могут не справиться. Самая справедливая, на наш взгляд, дополнительная мера поддержки бизнеса – это хотя бы частичная компенсация затрат работодателей на вакцинацию и обеспечение мер безопасности.

За обязательную и бесплатную для граждан вакцинацию выступила и торговля. Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила соответствующее совместное обращение в правительство.

«Ковид-диссидентство — очень большой минус экономике»

- Я сторонник обязательной вакцинации, - заявил kp.ru. глава группы компаний «МЛЕСНА» (производство чая) и председатель московского областного отделения «Деловой России» Сергей Демин. - Мотивация такая: четвертая волна, люди не дисциплинированные. Сейчас, когда стали создавать какие-то препятствия — QR-коды — на прививку уже стоят очереди. Но это надо было делать раньше, уже в первую волну. А вот это ковид-диссидентство — очень большой минус экономике. Потери большие. Та помощь, которую оказывает государство, мы за нее благодарны, но она недостаточна. А главное, огромное количество трудоспособного народа умирает из-за коронавируса. Я считаю, что государству следует усилить агитацию. Заявления о том, что прививка — дело добровольное, которые с экранов звучали раньше, совершенно никого не стимулируют идти прививаться.

По словам Демина, ограничения должны быть предсказуемы.

- Мы должны выработать критерии: если суточная заболеваемость достигла определенного уровня, то нужно понимать, что при росте еще на 10-15% обязательно будет локдаун - чтобы все это знали, - подсчитал предприниматель.

У обязательной вакцинации может быть «побочка»

Однако некоторые представители бизнеса предупреждают о возможных «побочных явлениях» обязательной вакцинации.

- Обязательность прививок может подтолкнуть бум покупок поддельных сертификатов, - сказал kp.ru член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. - Коллективный иммунитет не выработается, а у медиков будут фальшивые данные, как болезнь переносят люди, которые поставили вакцину. Полагаю, нужно воздействовать другими мерами, прибегать к стимулирующим воздействиям, возможно, денежным выплатам за получение всех компонентов вакцины. Для людей, которые активно путешествуют дополнительным стимулом стало бы официальное признание российской вакцины в мире, это помогло бы им экономить на ПЦР-тестировании и прийти к вакцинации.

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