Вечеринка самых стильных: "голое" платье Бузовой, нимфа Тодоренко и роскошная Оксана Федорова

Королевы вечера - Ольга Бузова и Оксана Федорова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С раздачей статуэток за стильные заслуги организаторам буквально удалось запрыгнуть в последний вагон: с 28 октября в стране объявлены нерабочие дни, и шумные светские тусовки на время поставлены на паузу. Хозяйка премии Оксана Федорова собрала звезд буквально за пару часов до ограничений, и понимая весь расклад, они расстарались выгулять лучшие наряды - кто знает, когда теперь удастся блеснуть на званом ужине?

Кому из победителей и гостей удалось украсить вечер, а кто не оправдал название мероприятия, "Комсомолка" разобрала вместе со стилистом Русланом Громовым, который работал с Наташей Королевой, Ольгой Бузовой, Даной Борисовой и другими знаменитостями. Он лично присутствовал на вечеринке и смог воочию оценить образы селебрити.

Стилист Руслан Громов.

Оксана Федорова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОКСАНА ФЕДОРОВА

- Бархатный костюм с объемным шелковым воротом, как призналась мне Оксана, она проектировала лично, продумывая все до мельчайших деталей (не все знают, что наша "Мисс Вселенная" - модельер, выпускает собственную линию одежды. - Ред.). На мой взгляд, образ получился элегантным и, что немаловажно, актуальным, ведь шелк и бархат - всегда выгодное сочетание. Аутфит выглядит дорого, стильно и со вкусом, в нем чувствуется некий аристократичный флер. Если и другие звезды последуют примеру Федоровой и наконец перестанут копировать наряды мировых знаменитостей, наш шоу-бизнес может шагнуть далеко вперед.

Ольга Бузова спереди... Фото: Михаил ФРОЛОВ

...и сзади. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОЛЬГА БУЗОВА

- Поющая ведущая выбрала для премии "голое" платье Roberto Cavalli с золотыми «тигриными клыками», за которым, по ее словам, в этом сезоне охотятся все модницы (стоимость такого наряда - 324 тысячи. - Ред.). Модель со стопроцентным вау-эффектом: Бузова явно стремилась приковать к себе всеобщее внимание. Единственное, что хотелось бы отметить - подобные фасоны интереснее смотрятся на девушках с более пышным бюстом, а на Оле платье выглядит слегка простовато. Зато прическа-пучок, вечерний макияж и аксессуары подобраны безупречно: круглые серьги и подвеска с бриллиантами повторяют форму металлических колец на платье.

Регина Тодоренко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЕГИНА ТОДОРЕНКО

- Один из самых запоминающихся образов премии, в нем есть все: нежность, сексуальность и эпатаж. Воздушное платье, украшенное цветами сакуры, ярко-розовые туфли с элементами шелковых нитей и колье с крупными камнями - детали наряда идеально дополняют друг друга, выглядят свежо и не избито. Вопросы есть разве что к прическе: я бы посоветовал Регине что-то более романтичное. Гладко зачесанные волосы здесь смотрятся слишком скучно и прибавляют возраст.

Наталья Подольская Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ

- Полностью поддерживаю выбор певицы: total-look в белом цвете эффектно выделялся среди других нарядов на премии. А кроме того, так мама двоих детей напомнила о своей прекрасной физической форме. Шляпа и нитка жемчуга стали отличными завершающими деталями образа.

Сама Наталья в личной беседе призналась мне, что не обращалась за помощью стилиста и собралась на мероприятие сама. Хочу отметить, что минимализм, который продемонстрировала артистка, - верный помощник в подборе образов. Чем меньше акцентов и деталей, тем лучше; сложные образы лучше предоставить профессионалам.

Наталья Гордиенко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАТАЛЬЯ ГОРДИЕНКО

- Подруга Филиппа Киркорова (именно он готовил Гордиенко к "Евровидению-2021" от Молдовы), желая продемонстрировать все прелести разом, допустила распространенную ошибку: ее платье явно на размер меньше, чем нужно, из-за чего лиф смотрится вызывающе, а наряд слишком плотно обтягивает фигуру, словно вторая кожа. Не исключено, что именно такого эффекта и добивалась певица, но для меня это все-таки минус, единственный в образе. С латексом вообще нужно быть крайне аккуратным: это очень сложная ткань, и малейшая ошибка может привести к провалу. А вот макияж и укладка Натальи выполнены на твердую пятерку. Весь образ выдержан в одном тоне, и это сглаживает недостатки.

Олеся Судзиловская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ

- Костюм из благородного бархата в модном цвете фуксия, казалось бы, должен выглядеть в тренде. Но на актрисе он смотрится мешковато - так обычно сидят на фигуре вещи не очень качественного производства. В целом, костюм словно существует отдельно от его хозяйки - это большая ошибка. Человек и его одежда должны создавать впечатление единого целого: это и есть главный признак того, что вещь вам идет.

Обувь Судзиловской и вовсе неактуальна, подобные варианты были популярны лет 10 назад. Единственное, с чем угадала артистка, так это с оттенками. И фуксия, и металлик сейчас на пике. Могу предположить, что Олеся выбирала наряд, отталкиваясь именно от этого.

Лена Летучая Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ

- Телеведущая решила не экспериментировать с яркими образами, что, впрочем, очень даже в ее стиле. Черное платье-халат и классические лодочки - придраться совершено не к чему. Темный монохром и сдержанный фасон платья: вот вам беспроигрышный вариант на любое мероприятие, будь то светский вечер, день рождение или похороны. Возможно, здесь не чувствуется особой фантазии, но и промахов тоже нет.

Анна Белан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АННА БЕЛАН

- Младшая сестра Димы Билана еще только делает первые шаги на сцене. Вот и в бьюти-сфере с девушкой также стоит провести работу, ей пока не достает лоска. Укладка и макияж, в частности, брови - все оставляет желать лучшего. Платье сидит весьма сносно, а вот туфли, похоже, подобраны наспех: своей хозяйке они не подходят по размеру и высоте подъема, а замшевая текстура чужеродна кожаному платью.

КСТАТИ

Все победители

Ольга Бузова – «Икона стиля»

Олеся Судзиловская – «Стильная актриса»

Регина Тодоренко – «Самая стильная»

Жасмин – «Элегантность с перчинкой»

Анита Цой – «Стильное концертное шоу»

Клава Кока – «Стильная певица»

Наталья Гордиенко – «Танцевальный хит года»

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – «Стильный дуэт»

Елена Летучая – «Премия за заботу о людях» и др.