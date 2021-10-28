В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни Фото: Лилия ЗАХАРОВА

В четверг, 28 октября, в Москве и Подмосковье начался период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. Такая мера обусловлена обострением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице и области, ее главная цель – остановить распространение инфекции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, все время так называемых длинных выходных торговые и социальные учреждения переходят на особый режим работы. Будут большинство общественных мест – кафе и рестораны, салоны красоты и бассейны, спортивные комплексы и фитнес-клубы, а школьники уйдут на каникулы. Исключение составляют только учреждения и предприятия, деятельность которых не может быть приостановлена.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала всех жителей страны в период нерабочих дней соблюдать все меры безопасности, а в Госдуме посоветовали провести это время с пользой: наладить контакты с домочадцами, побольше читать и смотреть интересные фильмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021: как будут работать МФЦ, торговые центры и пункты вакцинации

KP.ru рассказывает, как вернуть деньги за билеты на аттракционы и в кинотеатры. Нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 отправили школьников на каникулы (подробности).