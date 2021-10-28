Без хождений и волокиты: вернуть деньги со вкладов в разорившихся банках можно будет онлайн

Правительство России вносит изменения в закон о страховании банковских вкладов Фото: Shutterstock

В четверг правительство рассмотрело на своем заседании изменения в закон о страховании вкладов в банках. Речь идет о возврате денег со вкладов в разорившихся банках. Процесс возврата денег перейдет в онлайн. По действующим правилам требуется личное обращение пострадавшего вкладчика в Агентство по страхованию вкладов или в уполномоченный им банк с подписанием документов на месте.

- Теперь обращение можно будет подать онлайн - через единый портал госуслуг. Это позволит людям, которые потеряли деньги в разорившихся банках, вернуть свои средства без долгих хождений по инстанциям и волокиты, - сообщил премьер Михаил Мишустин.

Мишустин также рассказал, что в следующем году правительство запустит пилотный проект, который должен ускорить доставку товаров из мировых интернет-магазинов. Проект подразумевает создание так называемых бондовых складов. Они станут перехватывающими узлами в трансграничной электронной торговле.

- Там зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его в течение трех лет без таможенного оформления, то есть без уплаты ввозных пошлин, налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей, - сказал Мишустин.

По его словам, это позволит значительно сократить срок доставки товара покупателю до одного или двух дней с момента его оформления в интернет-магазине.

Он добавил, что реализация этого проекта расширит возможности торговых интернет-площадок, а граждане смогут получать свои покупки быстрее и удобнее.

На заседании правительства также обсуждали первые итоги Всероссийской переписи населения. В ней уже приняли участие 64 миллиона человек, это примерно 44% населения. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.

Напомним, всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. Принять участие в переписи можно как лично (например, в МФЦ и в пунктах переписи), либо онлайн на портале госуслуг.

- Возможностью принять участие в переписи онлайн воспользовались 17 миллионов человек - больше четверти от тех, кто переписался, - сообщил Павел Малков.

Мишустин призвал обеспечить соблюдение всех санитарных правил во время переписи.

- Главная задача - обеспечить максимальную безопасность всех участников переписи: жителей, а также сотрудников и волонтеров, которые к ним приходят, - сказал премьер.

Мишустин отметил, что итоги переписи помогут в принятии управленческих решений в социальной и экономической сферах. Перепись, например, покажет, где необходимо построить новые больницы и детсады.

- Цель - собрать наиболее полные данные о том, сколько людей живет на территории России и в каких условиях, о семейном положении, уровне образования тех, кто проживает в нашей стране, - сказал Мишустин и призвал всех россиян принять участие в переписи.