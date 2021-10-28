Дочь Анатолия Папанова и еще двое артистов подали в суд на администрацию Олега Меньшикова

Новость о том, что в Ермоловском театре, которым руководит Олег Меньшиков, будут уволены 20 артистов, прогремела в середине лета, когда труппа была в отпуске. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Новость о том, что в Ермоловском театре, которым руководит Олег Меньшиков, будут уволены 20 артистов, прогремела в середине лета, когда труппа была в отпуске. Актёры, проработавшие в этом театре не один десяток лет, попали под сокращение штата «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции».

Николай Токарев, Мария Бортник и Елена Папанова были уволены первыми. На днях они обратились в суд. Несколько артистов, из тех что попали под сокращение, договорились с администрацией театра о компенсации, их уволили по соглашению сторон. Увольнение остальных перенесли на 31 октября. Но из-за объявленных в Москве внеплановых выходных, выдачу на руки их трудовых книжек могут перенести в очередной раз.

В результате скандала с массовым сокращением актёров как пена всплыли неприглядные факты о руководстве театра им. Ермоловой. Например, гонорары худрука Олега Меньшикова почти в сто раз (!) превышают оклады увольняемых артистов. Но…

«Никакие вскрытые нами факты, оказывается, не вызывают интереса вышестоящих государственных и профильных структур! Мы пишем письма руководству СТД, в Департамент культуры Москвы, в Министерство культуры РФ, в другие инстанции. А в ответ - тишина, либо форменные отписки - "не наша компетенция", "проверки проводятся согласно регламенту", "обращайтесь в суд", "вопрос на усмотрение дирекции театра"», - говорится в письме профкома театра к делегатам съезда Союза театральных деятелей. Он прошел 23 октября.

Профком обратился в Департамент культуры с просьбой провести внеочередную проверку фактов возможного нарушения финансового и Трудового законодательства РФ администрацией театра им.Ермоловой: «Попробуйте нас убедить, что это нормально, когда штатные единицы получают по 20 тысяч рублей в месяц, а руководитель 103 тысячи за один спектакль!». Артисты просят дать этическую оценку факту использования совмещаемых должностей и государственной площадки театра в целях личного обогащения (по информации с сайта госзакупок о гонораре Меньшикова О.Е.( ИП Меньшиков), за период с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года в размере 24 352 946 рублей , полученных в результате заключения договора с заместителем директора Меньшикова ГБУК «МДТ им. М.Н.Ермоловой» Кузоятовым С.В.). «Оказывается, руководителю можно выписывать себе 24 миллиона за полтора года, получая их, как индивидуальный предприниматель…»

В письме в Департамент культуры Москвы профком театра пишет: «Размышляя о компетенции руководителя театра (о Меньшикове), о пределах его полномочий, хочется воскликнуть: какая удобная работа, распределять денежные средства миллионами по своему усмотрению, зная, что это никем не контролируется и ничем не регламентируется! Нет никаких запретов, ограничений. Законы сегодня позволяют театрам делать, что угодно! Это отдельные государства в государстве со своими правилами и полной бесконтрольностью. Получается, что артист раб у своего руководителя, который хочет дает работу, хочет не дает, хочет платит, хочет увольняет... Про 24 миллиона (гонорар Меньшикова – Ред.), о которых Департамент культуры предпочитает не говорить, а мы хотим еще раз спросить: как так получилось, что заместитель покупает у своего руководителя услуги на 24 миллиона?! И это якобы нормально… При этом говорят о трудном финансовом положении, увольняют людей… И Департамент культуры покрывает этот произвол?!»

Получив в ответ очередную отписку, про «принцип невмешательства в творческую деятельность», про «запрет цензуры», и вообще «идите вы в суд», поскольку депкульт "не наделен полномочиями по рассмотрению индивидуальных трудовых споров", актеры, как им и было указано, обратились в суд.