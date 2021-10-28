Экс-банкира Яхонтова и его семью убили за долг в 96 млн рублей

Банкир Михаил Яхонтов. Фото: YouTube

Сайту KP.RU стали известны подробности громкого тройного убийства на Мосфильмосвской улице.

Коротко:

- Бывший банкир Михаил Яхонтов, его жена и 8-летний сын перестали выходить на связь во второй половине воскресенья, 24 октября.

- Днем во вторник дочь Яхонтова от первого брака приехала домой к отцу (квартира на 29 этаже элитного ЖК «Воробьевы Горы»), чтобы проверить, все ли в порядке.

- Дверь была заперта. Чтобы войти, вызвали домработницу с ключами.

- Яхонтов с перерезанным гордом лежал в коридоре. В комнатах - его супруга Антонина (тоже убита ножом) и их сын (задушен).

Изначально у следствия были две основные версии убийства - ограбление и финансовые разборки экс-банкира. По записям с камер видеонаблюдения удалось вычислить убийцу и проследить его дальнейший путь. Расправившись с семьей Яхонтова некий грузный мужчина сел в белую иномарку и по Минскому шоссе направился в сторону границы с Беларусью. Вечером в среду его удалось задержать в Витебске. На первом же допросе мужчина признался в убийстве. А через несколько часов его тело нашли в камере Витебского СИЗО.

Версия об убийстве из-за денег подтвердилась на все сто. Как выяснилось, 55-летний Андрей Скрипкин много лет назад был бизнес-партнером Яхонтова.

VIP-КЛИЕНТ

Тут стоит рассказать о самом Михаиле Яхонтове. В начале 2010-х он стал топ-менеджером «Смоленского банка». Поначалу поднимался по карьерной лестнице в головном офисе, в Смоленске, затем стал одним из руководителей московского филиала. В 2013-м банк внезапно лопнул. Позже стало известно, что топ-менеджмент уже довольно давно выводил из банка деньги под видом кредитов. Так утащили более 600 млн рублей. Михаил Яхонтов и целая группа его коллег стали фигурантами уголовного дела о крупных растратах и преднамеренном банкротстве. Яхонтов получил 6 лет и вышел на свободу весной 2020-го. Параллельно он оказался должен своему бывшему банку 8,4 млрд рублей - в такую сумму оценили материальный ущерб, который он принес компании. В ближайшие месяцы имущество Яхонтова должны были пустить с молотка.

- Скрипкин был знаком с Яхонтовым около десяти лет, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Когда-то он был одним из привилегированных клиентов «Смоленского банка».

По словам источника, на тот момент у Скрипкина был некий гостиничный бизнес и фирма, торговавшая морепродуктами. Бизнесмен охотно кредитовался в банке. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

- Насколько известно, незадолго до краха «Смоленского банка» Яхонтов попросил Скрипкина, с которым они тогда очень тесно общались, взять фиктивный кредит. Объяснил, что нужно проделать такой фокус, чтобы показать движение средств. Обещал, что этот вопрос в ближайшее время будет закрыт и никакой финансовой опасности для самого Скрипкина в этом нет.

Андрей Скрипкин, бежавший после убийства в Беларусь, покончил с собой в камере СИЗО.

Но банк потерял лицензию, долг так и остался на Андрее Скрипкине. После банкротства дела «Смоленского банка» разгребали сотрудники государственного Агентства по страхованию вкладов. Они-то и начали выставлять давнишним должникам лопнувшего банка иски по невыплаченным долгам. В открытой базе Федеральной службы судебных приставов на Андрее Скрипкине на текущий момент четыре гигантских долга, в сумме - около 96 млн рублей.

«ПЛАНИРОВАЛ УЛЕТЕТЬ ТУДА, ОТКУДА НЕ ВЫДАЮТ»

После задержания Скрипкина успели коротко допросить только один раз, сотрудники местного белорусского Следственного комитета. Утром в четверг за ним должны были приехать представители СК России и отвезти в Москву.

- Скрипкин рассказал, что под вечер в воскресенье приехал к Яхонтову, чтобы в очередной раз поговорить по его вопросу. Якобы он знал, что у того есть финансовые возможности разрешить проблему, - рассказывает источник. - Но бывший банкир, со слов Скрипкина, отказался помогать. Они поссорились. И тогда Скрипкин сначала напал на главу семейства, а затем устранил и ненужных свидетелей. Якобы он еще несколько часов просидел в квартире, пытаясь придумать, что ему делать дальше. В итоге решил бежать в Беларусь, а оттуда улететь в какую-нибудь страну, которая не выдает России преступников.

Впрочем, в следствии считают, что на самом деле Скрипкин заранее планировал убийство, а в квартире Яхонтовых пробыл почти до утра, собирая ценные вещи, которые можно было бы увезти с собой.

Получается, покончил с собой, когда понял, что остаток жизни придется провести в какой-нибудь северной колонии?

Проверку по факту гибели Скрипкина проводит СК Беларуси. Осмотр камеры показал, что российский бизнесмен действительно покончил с собой, никто посторонний попасть в камеру не мог.