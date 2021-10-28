Хотите помолодеть? Встаньте на одну ногу и закройте глаза

Буду балансировать на одной ноге и оставаться молодым. Как моя дочка Нелли.

Что стоишь, качаясь

С годами люди теряют чувство равновесия. Медицинский факт. Существуют даже тесты, которые позволяют оценить потери и прикинуть соответствующий им биологический возраст. Тесты – разные – попроще и посложнее. Но суть их одна: определить сколько времени человек способен непоколебимо простоять в той или иной позе. То есть, не падая и не заваливаясь набок. Пробы Ромберга – так называют их медики. Или по терминологии адептов йоги и китайской гимнастики цигун, «Поза цапли» и «Золотой петух стоит на одной ноге».

Немецкий невролог Мориц Генрих Ромберг еще в позапрошлом веке просил сдвинуть ступни ног и вытянуть вперед руки, чтобы понять, в себе ли пациенты.

Поза Ромберга: своеобразная разминка, которай позволяет оценить, что предстоит дальше.

Принимая «Позу цапли» или «Позу фламинго», как предпочитают называть ее некоторые эстеты, надо просто слегка поднять ногу, согнув ее в колене, а руки сложить перед собой.

Прикинуться «Золотым петухом» чуть сложнее. Поднятая нога должна располагаться достаточно высоко - так, чтобы бедро оказалось параллельным поверхности земли. Ступню следует прижать к внутренней поверхности другого бедра. Руки развести в стороны будто крылья, кисти приспустить. Задача стоять ровно. Кукарекать не обязательно.

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы сохранять равновесие, будучи хоть цаплей, хоть петухом, хоть фламинго. А вы попробуйте. Медики уверяют: с возрастом – начиная лет эдак с 25 – это все труднее и труднее. К 70 годам далеко не многие продержатся хотя бы минуту. А то и штаны, стоя, не наденут. Не говоря уж о носках.

Однако исключительно суровым испытание становится, если «цапля» или «петух» закрывают глаза. Пожилые люди, как правило, падают через 2-3 секунды. Некоторые – вообще сразу. И это, мягко говоря, не хорошо. Потому что проблемы с равновесием свидетельствуют о старческих изменениях в организме и выдают истинный возраст, признаки которого, возможно, и не столь заметны внешне.

И самое неприятное: нарушения в работе вестибулярного аппарата не сулят долгой жизни. Об этом свидетельствуют весьма тревожные эксперименты, которые были начаты еще в 90-х годах прошлого века. Тестировали 50-летних. Наблюдения продемонстрировали: те люди, которые сохраняли равновесие, стоя на одной ноге с закрытыми глазами, менее 3 секунд, уходили из жизни в последующие 13 лет в 3 раза чаще, чем их более устойчивые коллеги, которые не падали по 10 и более секунд.

Разброд и шатание

Медикам причины шаткости людей понятны. Да и непосвященные, наверное, догадываются, что равновесие нашего неустойчивого тела поддерживает главным образом мозг. Есть сознание – мы стоим, нет – падаем. Даже при легком его помутнении. Стало быть, если балансировать стало трудно или вообще невозможно, то в мозгу что-то испортилось. Возникли нейродегенеративные изменения, выражаясь медицинским языком. А они здоровья не прибавляют.

Усугубляют страдания вестибулярного аппарат и некоторые лекарства, которые часто принимают пожилые люди, например, аспирин, антибиотики и мочегонные средства.

Вопрос: можно ли изменить ситуацию и стать более устойчивым?

- Можно, - обнадеживает Доун Скелтон (Dawn Skelton) – профессор Каледонского университета Глазго (Glasgow Caledonian University) и научный руководитель проекта Seniors USP, участники которого изучают пагубные последствия сидячего образа жизни.

Исследовательница уверяет: надо срочно и усердно заняться тем, что перестает хорошо получаться. А именно начать практиковать «позы цапли» или «петуха, стоящего на одной ноге», как хотите. И тогда – со временем, конечно, способность поддерживать равновесие восстановится. А потом, якобы, и вовсе случится чудо: процесс старения обратится вспять, а возрастные изменения – те самые нейродегенеративные – исчезнут. Еще и кости укрепятся - особенно таза почему-то, повысится иммунитет, перестанут мерзнуть ноги и отступит варикоз.

Заманчивые перспективы. Почему бы не попробовать?

Очень старая цапля

В свои 65+ я считал себя еще «огурцом», а встал петухом и понял, что заблуждался. И 3 секунд с закрытыми глазами не простоял. Как ни старался. Кошмар. На долгую жизнь можно и не надеяться.

Для проверки попросил обернуться цаплей молодого парнишку-тренера в фитнес-центре. Тот после нескольких попыток, в итоге, простоял на одной ноге с закрытыми глазами примерно 10 секунд. Пришлось поверить, что такое в принципе возможно.

Кстати, парнишку взяли бы в спасатели. По нормативам МЧС, чтобы в возрасте 19-28 лет получить оценку «отлично», достаточно сохранить равновесие 7 секунд, спасателям старшего возраста – 6 секунд.

Вперед к равновесному состоянию

Желаете взяться, что называется, за ум? Начните с малого. Просто постойте на одной ноге с открытыми глазами – минуту на правой, минуту на левой. Прочувствуйте и саму позу, и те усилия, которые приходится прикладывать, чтобы ее сохранять. Недели «тренировок» по два раза в день – утром и вечером - будет достаточно.

Далее можно приступить к «самолечению» - пробовать балансировать, закрывая глаза.

Понятно, что поддерживать равновесие с закрытыми глазами, намного труднее. По сторонам не оглядеться. То есть, зрительно не сориентироваться. Полагаться приходится исключительно на ощущения - на те сигналы, которые поступают в мозг из внутреннего уха, мышц, суставов, нервных окончаний и осязательных рецепторов, расположенных в стопах. Мозг эти сигналы суммирует, обрабатывает и посылает ответные команды. Мышцы в разных частях тела – не только в ногах – реагируют и помогают ему – телу - сохранить вертикальное положение. По крайней мере, пытаются. Физики называют подобный феномен динамическим равновесием. Физиологи – проприоцепцией – способностью ощущать свое положение в пространстве.

Кстати, в 2021 году ученый - Ардем Патапутьян, который открыл рецепторы, участвующие в этой самой проприоцепции, был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Доун Скелтон, которая рекомендует всем балансировать время от времени на одной ноге, да и сама не прочь встать цаплей, не сомневается: усиленная работа мозга и прочих частей тела, вовлеченных в процесс поддержания равновесия, спровоцированная отключением зрения, и обеспечивает благотворный эффект, который нарастает раз от раза.

Мастера китайской гимнастики цигун додумались до этого много веков назад. И те, кто не ленились и следовали их указаниям, достигали феноменальных результатов. Словом, омолаживались. Скорее всего, за счет генетических изменений в организме, вызванных тренировками. С подобным феноменом ученые уже сталкивались.

Самым неустойчивым знатоки рекомендуют освоить для начала упрощенную позу. Ног не поднимать, а поставить их одну впереди другой. Закрыть глаза и балансировать. Как часто? А сколько захочется, но не меньше двух раз в день в течение недели. Или пока не получится балансировать на двух ногах более 10 секунд.

Предварительная поза.

И вот, когда дело пойдет, а оно пойдет, если верить современным и древним специалистам, можно переходить к полноценным «цаплям» и «петухам».

Все тот же вопрос: как долго надо практиковать позы? По 5-10 минут два раза в день – вполне достаточно. В нескольких подходах, разумеется. Цель – достигнуть желаемого биологического возраста. Или хотя бы продержаться на одной ноге те 6 секунд, требуемые для того, чтобы стать спасателем среднего возраста. Бывалые «цапли» и «петухи» уверяют: потребуется не менее 3 месяцев. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Придется стоять цаплей и петухом до конца жизни. То есть, вечно, если и в самом удастся достичь бессмертия, как обещают древние китайцы.

Имеет смысл дополнить тренировки вестибулярного аппарата физической нагрузкой. Она усилит эффект. В нынешнюю эпоху – пандемии, локдаунов, карантинов и работе на удаленке, отягощенной долгими сидениями то на стуле, то на диване, – нагружать организм различными упражнениями надо не менее, чем по 60 минут в день. Можно просто ходить. Но лучше все-таки еще и напрягаться посредством гантелей, штанги или гирь.

ХРОНОМЕТРАЖ

Летят они как пули у виска…

Нет единого мнения по поводу того, как переводить то время, в течение которого люди сохраняют равновесие, стоя не одной ноге, в их биологический возраст. Толкований полно. Доун Скелтон полагает, что ближе всего к истине были древние мудрецы, создавшие гимнастику цигун. А из их «шкалы» следует:

20 и более секунд на одной ноге соответствуют биологическому возрасту в 20 и менее лет

15 секунд - от 21 до 30

10 секунд – от 31 до 40

7 секунд – от 41 до 50

5 секунд - от 51 до 65

3 секунды и меньше – 65 и старше

Чтобы претендовать на бессмертие, нужно простоять петухом одну минуту.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

За неделю тренировок в позе «Золотого петуха, стоящего на одной ноге» я довел личный рекорд до 3 секунд. Рассчитываю на дальнейший прогресс.

Вот так надо стоять, чтобв достичь здоровья и долголетия:"Поза петуха, стоящего на одной ноге"".

КСТАТИ

А цапле-то зачем стоять на одной ноге?

На удивление, нет однозначного ответа на вопрос, какую цель преследует цапля, вставая на одну ногу. Имеются лишь гипотезы. Три штуки:

1. У цапли мерзнут ноги. Поджимая то одну, то другую, цапля их согревает своим телом.

2. Стоя на одной ноге, цапля вводит в заблуждение потенциальную добычу - лягушек, головастиков и рыбок, которых надо еще поймать клювом. Те принимают одну ногу за дерево и не боятся плавать рядом. А увидели бы две ноги, сразу бы сообразили, что стоит цапля. И спрятались бы.

3. Часто, чтобы клюнуть добычу, цапле надо сделать шаг вперед. То есть, поднять ногу и двинуть ее вперед. Это, если стоять на двух ногах. А когда одна нога уже поднята, половина дела, считай, сделано. Атака будет быстрее.

И зачем цаплям стоять на одной ноге? Фото: Shutterstock

Похоже, что первая гипотеза ближе всего к истине. Ведь поджимают ноги не только цапли. И среди уток полно таких эквилибристов. И среди петухов. Тоже, наверное, согревают конечности.

А утки-то что на одной ноге делают? Фото: GLOBAL LOOK PRESS