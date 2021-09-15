Экс-полицейский Дерек Шовин не признал вину в смерти Флойда

Бывший американский полицейский Дерек Шовин Фото: REUTERS

Бывший американский полицейский Дерек Шовин и трое его коллег, которые тоже принимали участие в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, на очередном заседании суда по этому делу не признали своей вины в смерти Флойда. Четверо экс-полицейских обвиняются в превышении полномочий при задержании темнокожего и нарушении его законных прав.

Как писал сайт kp.ru, 25 июня экс-полицейского Дерека Шовина, которого присяжные признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам тюрьмы. Сторона обвинения просила для подсудимого более строгий приговор – 30 лет заключения.

Напомним, из-за гибели темнокожего мужчины, которого 25 мая прошлого года задушил коленом при задержании белый полицейский, в Штатах вспыхнули массовые протесты и беспорядки. В частности, протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.

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Процесс над Дереком Шовином войдет в историю США, обвинительный приговор по его делу – экстраординарен, поскольку большинство подобных дел в прошлом, как правило, не приводили к такому исходу (подробности).